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Как выглядеть стильно этой осенью: топ-11 модных трендов для любого возраста (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Мода в этом сезоне - вне времени
Мода в этом сезоне - вне времени. Фото Freepik

Деним, шотландка и не только — актуальная подборка выходит за пределы поколений

Модные тенденции осени и зимы 2023 предлагают широкий выбор увлекательных вариантов для женщин, стремящихся исследовать мир моды. Это идеальное время, чтобы выбрать тренды, соответствующие вашему личному стилю, и поэкспериментировать с новыми образами, которые помогут вам чувствовать себя модно и элегантно.

Как подчеркивает портал No Time For Style, эти 11 модных трендов обязательно нужно иметь в своем гардеробе. В наше время индивидуальность и самовыражение стоят на первом месте и мода состоит в том, чтобы принять свой уникальный стиль и выглядеть невероятно — независимо от вашего возраста!

Что модно носить этой осенью — 10 трендов

  • Белая блузка: вневременная и универсальная

Белая рубашка является вневременным трендом и доступна в разных формах и кроях. Выберите, какой крой лучше подходит вашей фигуре, и адаптируйте его к своему личному стилю. Благодаря своей универсальности белая блузка является неотъемлемой частью гардероба и придает элегантность вашему наряду в любой ситуации.

белая блуза в тренде
Фото: notimeforstyle.com
  • Джинсовая одежда: элегантный деним

Джинсы – это вневременный модный тренд, но в этом сезоне они эволюционируют с помощью приталенных кроев. Чтобы создать элегантный и стильный образ, выбирайте хорошо сидящие джинсы и сочетайте их с изысканной рубашкой или блузой.

Дополните наряд изысканными аксессуарами и шикарной обувью. Это сочетание обыденности и изысканности делает деним универсальным и модным выбором.

элегантный деним
Фото: notimeforstyle.com
  • Плиссированная юбка миди: длинная элегантность

Отличный выбор из модных тенденций сезона осень-зима 2023-24, она может похвастаться изысканным стилем Bon-Ton, который можно превратить в более смелый образ с помощью правильных комбинаций. Вы можете экспериментировать с разными стилями, например, сочетая ее с повседневной футболкой и кроссовками для контраста или надевая с элегантной блузой и высокими каблуками для изящного образа. Эта универсальность делает ее культовым предметом любого гардероба.

плиссированная юбка миди
Фото: notimeforstyle.com
  • Джинсовая куртка: повседневная универсальность

Джинсовая куртка большого размера, универсальная и молодежная одежда, заслуживает вашего внимания для вашего образа осень-зима 2023-24. Благодаря своему свободному крою и возможности подкладывать низ она идеально подходит для сочетания тепла и стиля. Независимо от того, набрасываете ли вы ее на простую футболку или уютный свитер, эта куртка придаст вашему наряду непринужденный оттенок и станет обязательным атрибутом будущего сезона.

джинсовая куртка
Фото: notimeforstyle.com
  • Широкие брюки и кюлоты: комфорт и стиль

В этом сезоне широкие брюки и кюлоты – модный момент. Вы можете создавать классические и элегантные образы, сочетая их с шикарными блузками или струящимися топами. Выбирайте нейтральные цвета, например белый, черный или бежевый. Добавьте обувь на высоком каблуке и изящные аксессуары, чтобы завершить свой модный наряд. Экспериментируйте с разными кроями, чтобы найти тот, который лучше всего подходит вашей фигуре и личному стилю.

широкие брюки
Фото: notimeforstyle.com
  • Красный ансамбль: яркий и стильный

Красный во всех его оттенках занимает центральное место. Чтобы включить его в свой наряд, не переборщив, вы можете начать с деталей, таких как обувь, сумки или аксессуары, или выбрать полностью красный ансамбль. Выберите красный предмет одежды, например пиджак или юбку, и сочетайте его с нейтральными цветами, такими как белый, черный или серый, чтобы достичь эффекта элегантного контраста. Это позволяет придать яркости вашему образу без перебора.

красный в тренде
Фото: notimeforstyle.com
  • Сексуальное и женственное платье-футляр: элегантность для особых случаев

Женское платье-футляр снова в моде. Экспериментируйте с элегантными платьями для торжественных случаев или офиса. Для вечернего образа сочетайте его с блестящими украшениями и высоким каблуком.

платье-футляр
Фото: notimeforstyle.com

Для офиса добавьте пиджак или ремень, чтобы придать ему профессиональный оттенок. Платье-футляр – это универсальная классика, которая подходит для многих случаев и позволяет стильно выразить свою женственность.

платье футляр
Фото: notimeforstyle.com
  • Большие пальто и блейзеры: тенденция просторности

Одежда оверсайз, в том числе пальто и пиджаки, сейчас в тренде. Найдите минутку, чтобы подумать, дополняет ли этот стиль вашу фигуру и личный вкус.

Если вы решите носить их, убедитесь, что вы сбалансировали объем с помощью приталенных элементов в вашем наряде, например брюк или пояса, чтобы создать пропорциональный и стильный силуэт. Экспериментируйте, чтобы обрести идеальное равновесие между комфортом и стилем.

блейзеры и пальто
Фото: notimeforstyle.com
  • Плед-узоры: классический и смелый

Ткань тартан в шотландском стиле снова в моде. Вы можете выбрать классический образ, надев основную одежду из шотландки, например юбку или пиджак, и сочетая ее с нейтральными вещами. Или, если вы хотите более смелый образ, смешайте тартан с другими узорами или яркими цветами.

ткань шотландка
Фото: notimeforstyle.com
  • Тотальный серый
стильный серый образ
Фото: notimeforstyle.com
  • Металлические эффекты: блеск и гламур

Металлические эффекты на тканях – смелый и современный тренд. Вы можете экспериментировать с этим мерцанием, чтобы придать блеск своему образу. Выбирайте такие вещи, как юбки, топы или жакеты с металлическими акцентами, и сочетайте остальную одежду с нейтральными или темными тонами, чтобы создать элегантный контраст. Металлик идеально подходит для особых вечеров или случаев, когда вы хотите стильно сиять.

образ металлик
Фото: notimeforstyle.com

Ранее мы рассказывали, какие модные вещи 2023 из вашего шкафа освежат ваш образ этой осенью. И не обязательно часто нужно обновлять гардероб — эти секреты стилиста помогут быть в тренде без лишних трат.

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