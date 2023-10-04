От "страшного" нейл-арта до опалового дизайна: десять идей маникюра, которые стоит попробовать в октябре (фото)

С яркими ногтями любой ваш осенний образ заиграет новыми красками

Осенью тренды маникюра балуют уютными оттенками и стильными задумками. В октябре тенденции дополняют эффектные нейл-идеи на Хэллоуин.

Если вы в поиске дизайна для ваших ногтей в этом месяце, то обратите внимание на десять стильных вариантов. Такой нейл-арт украсит как длинные, так и короткие ногти.

Оттенки коричневого, оранжевого и зеленого в топе маникюрных тенденций этой осенью. Вы можете добавлять эти цвета к привычному френчу, покрывать ногти одним тоном или смешивать лаки, рисуя яркие закорючки. Любительницы принтов могут обратить внимание на шахматные рисунки и дизайн а-ля опал.

Отдельное место в тенденциях нейл-арта в октябре занимает тематика Хеллоуин. Если химерные дизайны вам не по душе, то просто покройте ногти кроваво-красным цветом. Хотя и серо-коричневая абстракция станет основой для "страшного" маникюра в самую жуткую ночь года. Контрастное сочетание нюдовой основы во французском дизайне с черными кончиками – еще одна стильная идея нейл-арта на этот праздник.

Стильные идеи маникюра на октябрь 2023

Маникюр на Хэллоуин

Теплые оттенки

Шахматный принт

Зеленый - хит сезона

Опаловый дизайн

Цветной френч

Стильный дизайн

Необычная нейл-идея

Эффектный цвет

Под тон осенней листве

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в осенние нейл-тренды ворвался маникюр с золотым декором, который может добавить роскоши в ваш образ. Однако нюдовый дизайн ногтей остается актуальным вне времени и выручит, если от яркого маникюра вы устали.