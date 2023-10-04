Не только тепло, но и красиво: топ-5 трендов из трикотажа на осень
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Эти вещи из трикотажа станут незаменимыми в вашем осеннем гардеробе
Трикотажные вещи полюбились многим за свое пратичность и уют, который они дарят. Однако, они могут быть не только теплыми и практичными, но и эффектно вписываться в самые смелые и женственные луки. Оставайтесь стильными даже в холода осенью с самыми трендовыми трикотажными вещами.
Каждый сезон модные тенденции меняются. Этой осенью в тренде будут яркие оттенки трикотажа и свободные крои, пишет focus.
Топ-5 трендов из трикотажа на осень
Яркие оттенки и фантазии
Этой осенью набирает популярности так называемая "фантазийная пряжа". Речь идет о разных необычных видах пряжи — букле, травка, тедди. Текстура ниток придает готовым изделиям особый шарм и интересный вид, а дополнят образ яркие оттенки.
Оверсайз и широкий крой
Уже несколько сезонов подряд в тренде оверсайз. Не обошла эта тенденция и трикотаж. Плюс сюда прибавились вещи унисекс, которые запросто дополнят образ как женщин, так и мужчин. Смело покупайте большие объемные свитера, кофты с нарочито неряшливыми краями и дырками, широкие кардиганы.
Оттенки красного
Сейчас на пике популярности вещи красного цвета и все его оттенки. Как мы знаем, цветовая палитра играет не последнюю роль в создании образов, это касается и трикотажных вещей. Смело подбирайте красный трикотаж, а также огненно-красный, оранжевый, желтый.
Зеленый тоже в тренде
В этом осеннем сезоне дизайнеры уделили много внимания и зеленому неону и более спокойным зеленым оттенкам. Такой яркий трикотаж можно смело соединять с более спокойными тонами, тогда образ будет особенно стильным.
"Бабушкин квадрат"
Главный хит осеннего сезона — ручная работа. Плетеные вещи, применение техники макраме и так называемый "бабушкин квадрат", все то, что невозможно сделать машинным путем, будет в тренде. Стилисты советуют гармонично соединять такой ручной трикотаж со спокойной повседневной одеждой.
Ранее "Телеграф" рассказывал о четырех трендах трикотажа, без которых этой осенью не обойтись. Смело комбинируйте эти вещи с любимыми предметами гардероба.