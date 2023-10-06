Стильно и смело: эти топ-5 модных трендов осени добавят новые нотки в ваш гардероб (фото)

Показываем лучшие идеи, которые обновят ваш образ в этом сезоне

Безусловно, модные тенденции осени 2023 — это обновленный взгляд на классику. Все еще модны брюки и слаксы большого размера, кожаные аксессуары красного цвета и балетки! Обувь, которая по всеобщему мнению была ошибкой моды начала 2000-х, триумфально вернулась.

В этом сезоне к балеткам добавлены массивные украшения, такие как пряжки и ремешки — они реально заслуживают на второй шанс. Подборку по-настоящему новаторских предметов гардероба, модных в этом сезоне, подготовил портал StyleCaster.

Что носить осенью 2023 — модные тренды

Морские полоски

Полоски — это узор, который поражает огромным разнообразием ширины, цветов и форматов, и поэтому никогда не выйдет из моды — в отличие от принта леопарда, который появляется так же быстро, как и исчезает. В этом году вы можете экспериментировать с полосами многими другими способами, чем просто сочетанием свитера и джинсов. Выбирайте макси или миди платья, которые выдержат испытание временем и будут выглядеть классически долгие годы. Вы можете добавить уникальность в свой образ с помощью сумок, ботинок и кожаных аксессуаров, таких как ремни или куртки.

Фото: stylecaster

Брюки-баллоны большого размера

Что касается осеннего низа, то чем шире штаны, тем лучше. Эта тенденция является возвращением к 90-м, особенно в сочетании с более узким топом, чтобы сбалансировать вес ансамбля. Что еще лучше, так это то, что практически любая обувь хорошо смотрится с этим низом. Балетки, массивные кроссовки, ботинки, кроссовки — что угодно.

Фото: stylecaster

Балетки с ремешками и пряжками

Балетки пытаются вернуться уже некоторое время, но в этом сезоне они получают более яркие обновления. Прежде чем вы решите, что эта тенденция вам не подходит, еще раз подумайте. Ведь никто не просит вас носить их с узкими джинсами или скейтерской юбкой. Представьте, что вы носите их с льняными брюками, шикарными юбками миди, винтажными джинсами и даже мини-юбкой с низкой посадкой. Круто, верно?

Фото: stylecaster

Байкерские ботинки

Это 100-процентные новые сапоги "It girl" на осень. Вы вот-вот увидите их с юбками макси, мини-юбками и любым другим типом нижней одежды, которую вы можете надеть на прохладную погоду.

Вы даже можете увидеть возрождение колготок в сочетании с шортами. Однако эти байкерские ботинки перенесут образ из 2013-го прямо в 2023 год.

Фото: stylecaster

Красная кожа

Одна из лучших возможностей осени – одеть невероятную кожаную куртку. В этом сезоне в тренде цветная кожа, в том числе великолепный красный оттенок, который так гармонирует с осенней листвой на улице. Если вы хотите начать с меньшего в этом тренде, подумайте о том, чтобы подобрать красный кожаный ремень или красную сумку.

Фото: stylecaster

Ранее мы рассказывали, какие модные тренды осени 2023 выходят за пределы поколений и просто заставят вас выглядеть шикарно. Смотрите по ссылке топ-11 модных трендов для любого возраста!