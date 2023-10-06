Как раскрасить серые будни изящным маникюром: пять трендовых цветов на октябрь (фото)

Выделитесь из серой массы и выглядите стильно этой осенью

Осенью мы стремимся разнообразить унылую повседневность и поднять себе настроение, обращаясь к ярким цветам. Это становится особенно важным, когда многие женщины находят утешение в посещении салонов красоты в поисках красочного маникюра. Это позволяет им уйти от повседневной рутины, рабочих обязанностей и даже депрессивных мыслей, особенно в период стрессов и напряжения, такого как военное время.

"Телеграф" собрал подборку фото з 5 цветами маникюра, которые в октябре этого года считаются трендовыми в нейл-арте. Смотрите примеры и вдохновляйтесь красотой изящного нейл-арта!

Голубой маникюр

Этот цвет идеально сочетается как с бледной, так и с загорелой кожей благодаря своему нежному пастельному подтону.

Кофейный маникюр

Разнообразные оттенки — от холодного кофе до сливочного латте. Тем не менее в этом октябре особенно популярным станет оттенок "эспрессо".

Вишневе-красный маникюр

Яркая вишнево-красная палитра пользуется большой популярностью в этом осеннем сезоне.

Нюдовый маникюр

В тренде — нейтральные маникюрные стили, такие как телесный маникюр или нюдовые ногти, а также вариации "голых ногтей", то есть без ярких и сложных дизайнов.

Бордовый маникюр

Идеально подходит для ногтей любой формы, хотя на коротких ногтях он может не так хорошо смотреться из-за своей глубокой цветовой гаммы.

Ранее мы показывали фото и видео модных идей нейл-арта с прохладным блеском, которые вы точно захотите повторить этой осенью. Блестящие дизайны ногтей продолжают набирать популярность.