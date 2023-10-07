Пять главных трендов осени: какие вещи носят крутые французские модницы в этом сезоне (фото)

В этих вещах вы почувствуете себя королевой французского стиля

Французский стиль всегда основывался на классике, но в этом сезоне классика возрождается с изюминкой. Модные тренды осени 2023, представленные в этой статье, носят все самые крутые парижские девушки. При этом французские традиции дают вам возможность адаптировать их для своего личного стиля.

Портал StyleCaster подготовил подборку из пяти главных модных вещей, которые вы можете включить в свой гардероб. Они подойдут вам, если вы живете в городе или пригороде, и будут уместны как для офиса, так и для уикенда.

Что носить осенью 2023 — стоит начать прямо сейчас

Туфли в стиле Mary Jane

Устойчивое название для таких туфель на невысоком каблучке с ремешком пришло из американского комикса — Мэри Джейн, главная героиня, всегда носила именно такую обувь. Она вернулась в тренды и готова привнести ностальгическую нотку в ваш гардероб. Если вы хотите надеть дизайнерскую пару, обратите внимание на The Row или Miu Miu. Поскольку этот стиль вне времени, возможно, в него стоит вложить деньги. Если вам нужен более экономичный вариант, вам предложат такие бренды, как J. Crew, Sam Edelman, Madewell и Schutz. Писк моды — в сочетании с носками.

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Банты для волос

Аксессуар для волос — один из самых простых способов дополнить любой наряд. А тенденция с бантами слишком мила, чтобы от нее отказаться.

Есть много разных способов воплотить эту тенденцию, бант может быть любого размера и любого цвета. Кроме того, вы можете использовать его в самых разных прическах.

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Цвет Apple Red

Кажется, из сезона в сезон какой-то один цвет заполняет все ленты в соцсетях. Было время одержимости ирландским зеленым Kelly Green или особым розовым Millenial Pink, ну а этой осенью и зимой Париж раскрасят в красный цвет всех оттенков. Настоящий яблочно-красный — классический оттенок, который никогда не выходит из моды.

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Сумка через плечо

Наконец-то вы можете снять тяжесть со своих плеч, потому что сумки через плечо вернулись — если считать, что они когда-то вообще выходили из моды. Универсальная сумка через плечо, которая позволяет освободить руки, представлена во многих формах. Будь-то большая бескаркасная сумка-хобо в форме полумесяца, структурированная сумка-ведро (bucket bag) или что-то с регулируемым ремнем, — сумки через плечо берут верх. Если вы ищете повседневную сумку, вы не ошибетесь, выбрав простую черную кожаную сумку.

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Джинсы в форме бочонка

Широкие джинсы получили еще одну жизнь благодаря модному стилю "джинсы-бочонки". Как и другие джинсы с широкими штанинами, эта модель прилегает к талии и свободна по всей ноге. Разница заключается в структурированном боковом шве, который создает продуманную дугообразную форму вокруг колена. Если вы ищете такую пару в интернете, вы также можете поискать джинсы "ковбой" или "подкова", чтобы найти этот стиль.

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Ранее мы рассказывали, какие модные тренды осени сошли к нам с самых высоких подиумов. Смотрите иллюстрации — с этими формулами вы не прогадаете и будете выглядеть шикарно и стильно в любой ситуации.