Таким ногтям позавидует каждая: десять идей тыквенного маникюра на эту осень (фото)

Оранжевые оттенки украсят ваши ногти не только в период Хэллоуина

Осенью в моде нейл-арт в стиле Хэллоуина. Однако если "страшный дизайн" вам не очень нравится, то обратите внимание на тыквенную палитру цветов.

Оттенки тыквы и аккуратные рисунки главного овоща осеннего сезона сделают ваш маникюр идеальным. Если вы в поисках идей, то возьмите на заметку тыквенный нейл-дизайн, передает Byrdie.

На смену яркой летней палитре цветов пришли теплые и уютные тона, которые можно смело добавлять в осенний маникюр. На пике тенденций тыквенные оттенки, ассоциирующиеся с праздником Хэллоуином, ароматным тыквенным латте или вкусным тыквенным пирогом.

Попробуйте покрыть ногти оранжевым лаком, чтобы они блистали. Если вы не самый большой поклонник этого цвета, то подумайте об абстрактном дизайне с примесью модного оттенка. Тыквенные тона отлично сочетаются с бордовым, черным или коричневым.

Кроме того, в так называемую тыквенную эстетику впишутся принты – лучшим выбором станет черепаховый. Не бойтесь добавлять к осеннему маникюру рисунки, даже маленькие сердечки добавят динамики, а тыквенные акценты сделают ваши ногти эффектными в любом образе.

Идеи осеннего маникюра

Стильный осенний маникюр

Эффктный принт

Яркий оранжевый тон

Тыквенная нейл-эстетика

Рисунки не помешают

Удачный микс оттенков

Блестящая идея маникюра

Необычный дизайн

Смелое сочетание

Симпатичные тыквы на ногтях

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие трендовые цвета украсят ваш маникюр в октябре. А еще мы писали, как сделать стильный минималистический нейл-арт в этом сезоне.