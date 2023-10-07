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Таким ногтям позавидует каждая: десять идей тыквенного маникюра на эту осень (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Тыквенная тема – главный тренд осеннего нейл-арта Новость обновлена 07 октября 2023, 11:00
Тыквенная тема – главный тренд осеннего нейл-арта. Фото Коллаж "Телеграфа"

Оранжевые оттенки украсят ваши ногти не только в период Хэллоуина

Осенью в моде нейл-арт в стиле Хэллоуина. Однако если "страшный дизайн" вам не очень нравится, то обратите внимание на тыквенную палитру цветов.

Оттенки тыквы и аккуратные рисунки главного овоща осеннего сезона сделают ваш маникюр идеальным. Если вы в поисках идей, то возьмите на заметку тыквенный нейл-дизайн, передает Byrdie.

На смену яркой летней палитре цветов пришли теплые и уютные тона, которые можно смело добавлять в осенний маникюр. На пике тенденций тыквенные оттенки, ассоциирующиеся с праздником Хэллоуином, ароматным тыквенным латте или вкусным тыквенным пирогом.

Попробуйте покрыть ногти оранжевым лаком, чтобы они блистали. Если вы не самый большой поклонник этого цвета, то подумайте об абстрактном дизайне с примесью модного оттенка. Тыквенные тона отлично сочетаются с бордовым, черным или коричневым.

Кроме того, в так называемую тыквенную эстетику впишутся принты – лучшим выбором станет черепаховый. Не бойтесь добавлять к осеннему маникюру рисунки, даже маленькие сердечки добавят динамики, а тыквенные акценты сделают ваши ногти эффектными в любом образе.

Идеи осеннего маникюра

Стильный осенний маникюр
Стильный осенний маникюр
Стильный осенний маникюр
Эффктный принт
Стильный осенний маникюр
Яркий оранжевый тон
Стильный осенний маникюр
Тыквенная нейл-эстетика
Стильный осенний маникюр
Рисунки не помешают
Стильный осенний маникюр
Удачный микс оттенков
Стильный осенний маникюр
Блестящая идея маникюра
Стильный осенний маникюр
Необычный дизайн
Стильный осенний маникюр
Смелое сочетание
Стильный осенний маникюр с тыквами
Симпатичные тыквы на ногтях

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие трендовые цвета украсят ваш маникюр в октябре. А еще мы писали, как сделать стильный минималистический нейл-арт в этом сезоне.

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