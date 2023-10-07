Выглядеть стильно, как из подиума: семь осенних формул, которые можно повторить (фото)

Используйте осеннюю формулу в своем гардеробе

В последние несколько сезонов нам предлагалось безграничное количество актуальных модных формул и разнообразных возможностей для стилизации. В тренде есть как широкие, так и облегающие джинсы, а также разные длины, включая макси, миди и мини. Мода осени-2023 охватывает яркий стиль нулевых лет и сдержанный минимализм 90-х.

Иногда трудно не потеряться в таком разнообразии. Эксперты блога о моде и стиле pumpyourstyle.studio предложили подборку из семи самых ярких образов из подиума, чтобы вы могли легко найти те стили, которые вам больше всего нравятся, и воплотить их этой осенью.

Худи + леггинсы

Рубашка + мешковатые джинсы

Майка + джинсы + рубашка на талии

Стеганая куртка + трикотажное платье

Платье макси + пальто макси

Кожаный бомбер + юбка карандаш

Трикотажный комбинезон + макси пальто

Поскольку погода нас уже не радует такими теплыми сюрпризами, пора доставать верхнюю одежду. Ваш гардероб, наверное, уже имеет классический тренч или кожаную куртку, но раньше мы рассмотрели более подробно тренды женского пальто.