С чем носить трендовые носки: придерживайтесь лишь одного правила от стилиста (фото)

Они – самый модный аксессуар этого сезона

Несколько лет назад теплые носки с босоножками или туфлями являлись предметом насмешек и считались признаком отсутствия вкуса. Но сейчас их можно одевать с любым элементом одежды.

Самый модный аксессуар этого сезона – высокие носки. Белые, черные или любого другого цвета – все они становятся "изюминкой" образа, если правильно их стилизовать. Как отмечает украинский стилист Ната Москаленко, в прошлых сезонах высокие носки в осенний сезон носили в основном с лоферами и кедами. Но есть больше вариантов.

Теперь миксовать носки можно от босоножек до сапог. А чтобы все выглядело гармонично, придерживайтесь только одного правила — чем грубее подошва обуви, тем плотнее и объемнее носки можно миксовать.

Как носить трендовые высокие носки осенью 2023: варианты формул

Поскольку погода нас уже не радует такими теплыми сюрпризами, пора доставать верхнюю одежду. Ваш гардероб, наверное, уже имеет классический тренч или кожаную куртку, но раньше мы рассмотрели более подробно тренды женского пальто.