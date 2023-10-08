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С чем носить трендовые носки: придерживайтесь лишь одного правила от стилиста (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Высокие белые (и не только) носки в трендах осени 2023 года Новость обновлена 08 октября 2023, 07:53
Высокие белые (и не только) носки в трендах осени 2023 года. Фото Freepik

Они – самый модный аксессуар этого сезона

Несколько лет назад теплые носки с босоножками или туфлями являлись предметом насмешек и считались признаком отсутствия вкуса. Но сейчас их можно одевать с любым элементом одежды.

Самый модный аксессуар этого сезона – высокие носки. Белые, черные или любого другого цвета – все они становятся "изюминкой" образа, если правильно их стилизовать. Как отмечает украинский стилист Ната Москаленко, в прошлых сезонах высокие носки в осенний сезон носили в основном с лоферами и кедами. Но есть больше вариантов.

Теперь миксовать носки можно от босоножек до сапог. А чтобы все выглядело гармонично, придерживайтесь только одного правила — чем грубее подошва обуви, тем плотнее и объемнее носки можно миксовать.

Как носить трендовые высокие носки осенью 2023: варианты формул

девушка в белых носках
модели в белых носках
девушка в белых носках и кедах
девушка в белых носках и туфлях
девушка в белых носках и кедах
девушка в белых носках и сапогах
девушка в черных носках
девушка в белых носках и сапогах
девушка в черных носках и кедах

Поскольку погода нас уже не радует такими теплыми сюрпризами, пора доставать верхнюю одежду. Ваш гардероб, наверное, уже имеет классический тренч или кожаную куртку, но раньше мы рассмотрели более подробно тренды женского пальто.

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#Мода #Стиль #Носки