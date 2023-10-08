С призраками и тыквами: десять стильных идей маникюра, которые идеально дополнят образ на Хэллоуин (фото)

Маникюр – важная часть праздничного образа в самую страшную ночь года

Во вторник 31 октября 2023 года отмечается Хэллоуин. Если вы собираетесь на праздничную вечеринку, то без стильного маникюра со "страшным дизайном" не обойтись.

Обратите внимание на десять идеальных идей маникюра на Хэллоуин, которые украсят как короткие, так и длинные ногти. Рисунки призраков, летучих мышей, пауков и тыкв гарантируют креативный нейл-дизайн в самую жуткую ночь года.

Цветовая палитра в праздничный сезон включает не только черный, а и белый, коричневый, оранжевый или серебристый. В Хэллоуин ногти должны быть яркими и эффектными, поэтому не бойтесь добавлять рисунки и принты.

Чтобы внести акцент в нейл-арт, нарисуйте на ногтях симпатичных призраков. Яркие тыквы – еще один удачный вариант для маникюра в хэллоуинскую вечеринку. Праздник дает возможность проявить фантазию и сделать ногти неотъемлемой частью образа на Хэллоуин, поэтому смело экспериментируйте.

Идеи маникюра на Хэллоуин 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, что тыквенная эстетика оказалась в топе тенденций маникюра этой осенью. Стоит признать, что оранжевые оттенки украсят ваши ногти не только в период Хэллоуина.