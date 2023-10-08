Шапки, панамы и не только: какие головные уборы в моде этой осенью и зимой (фото)

Без стильного головного убора в холодное время не обойтись

В осенне-зимнем сезоне важно не только подобрать актуальную верхнюю одежду, а и утеплить голову. Чтобы образ был стильным, стоит обратить внимание на трендовые шапки, панамы или кепки.

Какие головные уборы в моде этой осенью и зимой? Об этом рассказала стилист Наталья Москаленко в своем блоге в Instagram.

Наш климат требует ношения головного убора. Однако шапка не только согреет вас, а и может служить акцентом образа. Кроме стандартного варианта модницы носят панамы, кепки, береты и не только.

Стилист советует выбирать в сезоне осень-зима 2023-2024 такие трендовые головные уборы:

Теплые панамки. Удачная альтернатива для тех, кто не хочет носить стандартную шапку.

Удачная альтернатива для тех, кто не хочет носить стандартную шапку. Береты. Впишутся хоть в образы с французским шармом, хоть в аутфиты другой стилистики.

Впишутся хоть в образы с французским шармом, хоть в аутфиты другой стилистики. Бейсболки или жокейские кепки. Носить этот головной убор можно не только в теплую погоду.

Носить этот головной убор можно не только в теплую погоду. Балаклавы. Более эффектная и теплая замена обычной шапке.

Более эффектная и теплая замена обычной шапке. Капюшон. В этом сезоне — отдельный элемент к верхней одежде.

В этом сезоне — отдельный элемент к верхней одежде. Шапки-бинни. Любимый фасон модниц остается популярным уже много лет, но от этого актуальность такого головного убора не уменьшается. Отлично дополнит такую шапку шарф.

Модные головные уборы на осень и зиму

Капюшон как головной убор

Стильный берет

Базовая шапка

Эффектная кепка

Удачный головной убор на осень

Теплая панама

Вязаный капюшон

Удобная балаклава

Модная панама

Не менее важная часть осеннего или зимнего образа – актуальная обувь. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие удобные и красивые модели сапог, ботинок и не только оказались на пике тенденций в этот раз.