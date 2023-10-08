Шапки, панамы и не только: какие головные уборы в моде этой осенью и зимой (фото)
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Без стильного головного убора в холодное время не обойтись
В осенне-зимнем сезоне важно не только подобрать актуальную верхнюю одежду, а и утеплить голову. Чтобы образ был стильным, стоит обратить внимание на трендовые шапки, панамы или кепки.
Какие головные уборы в моде этой осенью и зимой? Об этом рассказала стилист Наталья Москаленко в своем блоге в Instagram.
Наш климат требует ношения головного убора. Однако шапка не только согреет вас, а и может служить акцентом образа. Кроме стандартного варианта модницы носят панамы, кепки, береты и не только.
Стилист советует выбирать в сезоне осень-зима 2023-2024 такие трендовые головные уборы:
- Теплые панамки. Удачная альтернатива для тех, кто не хочет носить стандартную шапку.
- Береты. Впишутся хоть в образы с французским шармом, хоть в аутфиты другой стилистики.
- Бейсболки или жокейские кепки. Носить этот головной убор можно не только в теплую погоду.
- Балаклавы. Более эффектная и теплая замена обычной шапке.
- Капюшон. В этом сезоне — отдельный элемент к верхней одежде.
- Шапки-бинни. Любимый фасон модниц остается популярным уже много лет, но от этого актуальность такого головного убора не уменьшается. Отлично дополнит такую шапку шарф.
Модные головные уборы на осень и зиму
Не менее важная часть осеннего или зимнего образа – актуальная обувь. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие удобные и красивые модели сапог, ботинок и не только оказались на пике тенденций в этот раз.