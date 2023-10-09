Монохромные формулы 2023: девять актуальных оттенков десятилетия (фото)

Монохром – один из главных трендов этой осени

Монохроматический стиль сейчас в тренде – сочетание предметов одной цветовой гаммы в одном образе. Важно помнить, что для такого наряда необязательно выбирать одежду того же оттенка. Одежда в однотонных оттенках способна привлекать гораздо больше внимания, чем самые яркие узоры и принты.

Монохромные образы никогда не выходят из моды и это доказывают показы таких брендов, как Hermes, MaxMara, и Gabriela Hearst, отмечает украинский стилист Алена Сагирова. Эксперт собрала актуальные оттенки не только этого осеннего сезона, а вообще — десятилетия.

Монохром в белых оттенках

Монохром в бежевых оттенках

Монохром в пудровых оттенках

Тотал грей

Монохром в коричневых оттенках

Монохром в желтых оттенках

Монохром в зеленых оттенках

Монохром в синих оттенках

Тотал блек

Поскольку погода нас уже не радует такими теплыми сюрпризами, пора доставать верхнюю одежду. Ваш гардероб, наверное, уже имеет классический тренч или кожаную куртку, но раньше мы рассмотрели более подробно тренды женского пальто.