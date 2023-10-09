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С чем носить твидовые вещи этой осенью: шесть стильных образов, которые захочется повторить (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Твид отлично дополнит осенний аутфит
Твид отлично дополнит осенний аутфит. Фото Getty Images

Твидовые вещи остаются актуальными вне времени и трендов

Какими бы не были осенние тренды в этом сезоне, всегда в моде вещи из твида. Пиджаки, костюмы и юбки из этого материала сделают ваши образы стильными и элегантными.

С чем сочетать твид этой осенью, чтобы собрать актуальный аутфит? Об этом рассказывает блог стилиста jullztyle в Instagram.

По словам стилиста, твид – это точно одна из вариаций фактур, которую можно добавить в сезонный шкаф. Однако нужно сочетать твид современно и не бояться комбинировать материалы.

"Главное в стилизации твида: миксовать с противоположными по вектору стилями (драма, кэжуал, спорт, гранж и т.д.). Такие комплекты будут выглядеть актуально и не давать привкуса "бабушкиных образов", — отмечает стилист.

Идеи образов с твидом:

  • Укороченный жакет, юбка, рубашка или лонгслив, грубая обувь и структурная сумка;
  • Жакет, топ или лонг, джинсы haggy style, ботильоны, мягкий шоппер;
  • Комплект из укороченного жакета и юбки мини, прозрачный топ, грубые лоферы и сумка-багет;
  • Укороченный жакет, прямые джинсы, лонгслив или белая футболка, балетки, сумка мягкой формы;
  • Укороченный пиджак, baggy джинсы, белая майка, обувь с острым носком, структурированная сумка;
  • Укороченный блейзер, светлые джинсы, белая футболка, кеды и мягкая модель сумки.

Стильные осенние образы с твидом

Стильный образ с твидом
Твидовый костюм - хит сезона
Стильный образ с твидом
Микс фактур и стилей
Стильный образ с твидом
С джинсами идеально
Стильный образ с твидом
Эффектный осенний образ
Стильный образ с твидом
Просто и элегантно
Стильный образ с твидом
Белый цвет освежит аутфит

Не менее популярен в этом сезоне трикотаж. "Телеграф" рассказывал о последних трикотажных трендах, которые сделают из вас королеву стиля осенью 2023 года.

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