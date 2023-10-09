С чем носить твидовые вещи этой осенью: шесть стильных образов, которые захочется повторить (фото)

Твидовые вещи остаются актуальными вне времени и трендов

Какими бы не были осенние тренды в этом сезоне, всегда в моде вещи из твида. Пиджаки, костюмы и юбки из этого материала сделают ваши образы стильными и элегантными.

С чем сочетать твид этой осенью, чтобы собрать актуальный аутфит? Об этом рассказывает блог стилиста jullztyle в Instagram.

По словам стилиста, твид – это точно одна из вариаций фактур, которую можно добавить в сезонный шкаф. Однако нужно сочетать твид современно и не бояться комбинировать материалы.

"Главное в стилизации твида: миксовать с противоположными по вектору стилями (драма, кэжуал, спорт, гранж и т.д.). Такие комплекты будут выглядеть актуально и не давать привкуса "бабушкиных образов", — отмечает стилист.

Идеи образов с твидом:

Укороченный жакет, юбка, рубашка или лонгслив, грубая обувь и структурная сумка;

Жакет, топ или лонг, джинсы haggy style, ботильоны, мягкий шоппер;

Комплект из укороченного жакета и юбки мини, прозрачный топ, грубые лоферы и сумка-багет;

Укороченный жакет, прямые джинсы, лонгслив или белая футболка, балетки, сумка мягкой формы;

Укороченный пиджак, baggy джинсы, белая майка, обувь с острым носком, структурированная сумка;

Укороченный блейзер, светлые джинсы, белая футболка, кеды и мягкая модель сумки.

Стильные осенние образы с твидом

Твидовый костюм - хит сезона

Микс фактур и стилей

С джинсами идеально

Эффектный осенний образ

Просто и элегантно

Белый цвет освежит аутфит

Не менее популярен в этом сезоне трикотаж. "Телеграф" рассказывал о последних трикотажных трендах, которые сделают из вас королеву стиля осенью 2023 года.