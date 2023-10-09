Брюки и штаны на октябрь 2023: самые трендовые фасоны и оттенки

Чем ближе к холодам, тем актуальнее становится подборка теплого и стильного гардероба

Время коротких юбок и легких летящих платьев уже прошло вместе с летним сезоном, а значит, пора прибавить в свой гардероб теплые и стильные штаны и брюки. Чтобы оставаться стильными даже в холода, подбирайте самые трендовые модели и фасоны брюк и штанов.

Женские брюки не выходят из моды и могут отлично подчеркивать индивидуальный стиль, элегантность и женственность, пишет apostrophe.ua. Так, какие же фасоны и оттенки будут модными в этом осеннем сезоне?

Джинсы с широкими штанинами

Такие штаны могут идеально вписаться в повседневный стиль, а еще их легко комбинировать с другой одеждой, при этом оставаясь элегантной. Такие джинсовые штаны с широкими штанинами визуально удлиняют силуэт и делают стройнее. А сочетать их следует с яркими кофточками и блузками.

Красные джинсы из 70-х годов

Мода циклична, и в этом сезоне абсолютным хитом являются ядовито-красные джинсы. Такой оттенок может показаться сложным в носке, но это совсем не так. Он придает образу бунтарские нотки и некий винтажный шарм. А сочетаются такие джинсы со спокойными оттенками пастельной палитры.

Белоснежные брюки-платье

Эти брюки-платья станут отличной альтернативой обычным синим джинсам и будут в тренде в этом сезоне. Они позволят создавать утонченные и элегантные образы.

Брюки цвета металлик

"Металлические" штаны тоже претендуют на звание главного тренда этого осеннего сезона. Они отлично комбинируются с широкими оверсайз свитерами и жакетами.

Коричневая кожа

Коричневый цвет в одежде самый модный в этом сезоне. Идеальным выбором станут кожаные штаны шоколадного оттенка. Комбинировать их можно с чем угодно, даже с такими же коричневыми свитерами и блузками.

Плиссированные брюки

Брюки с широкими плиссированными штанинами тоже на пике стиля в октябре. Причем у модниц есть выбор — в тренде, как высокая посадка, так и более низкие фасоны. Подбирайте к таким брюкам элегантные светлые блузки и строгие пальто, и ждите комплиментов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых модных трендах в одежде для любого возраста. Узнайте, как быть стильными этой осенью.