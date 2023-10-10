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Осенняя капсула 2023: сногшибательные луки для октябрьской погоды, которые требуют минимум вещей (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Автор
Октябрь принес похолодание, пора утепляться
Октябрь принес похолодание, пора утепляться. Фото Freepik

Акцент – на разнообразии фактур и трендовых силуэтах

Октябрьская прохлада настойчиво сменяет по-летнему теплый сентябрь. Погода в Украине уже с начала месяца конкретно намекает, что пришла пора выбирать более тяжелые фактуры, играть с многослойностью и носить любимые ботинки и даже сапоги.

На своей странице в Instagram стилист Матвей Калугин представил актуальную октябрьскую капсулу "кэжуал с твистом". Эта подборка рассчитана на погоду минимум до середины октября: по прогнозам синоптиков, украинцев еще ожидает и 15-18 градусов тепла, а иногда — и до 21 градуса.

Акцент в капсуле сделан на разнообразии фактур, трендовых силуэтах и мощных аксессуарах. А за основу была взята черно-сине-серая гамма, которая разбавляется свежестью белого и выразительными цветовыми акцентами.

Что должно входить в капсульный гардероб в октябре 2023 — советы стилиста

В капсулу октября входит:

  • Футболка с принтом, полупрозрачный топ-сетка, свитер на молнии.
  • Синие джинсы, штаны из искусственной кожи, юбка.
  • Синий пиджак, серый тренч, черный бомбер.
  • Сапоги, кроссовки, балетки.
  • Сумка-хобо, сумка кросс-боди, черный ремень.
  • Черная бейсболка, кулон, серьги.
капсульный гардероб на осень от стилиста
Фото: instagram.com/matveyykl
капсульный гардероб на осень от стилиста
Фото: instagram.com/matveyykl
капсульный гардероб на осень от стилиста
Фото: instagram.com/matveyykl
капсульный гардероб на осень от стилиста
Фото: instagram.com/matveyykl
капсульный гардероб на осень от стилиста
Фото: instagram.com/matveyykl
капсульный гардероб на осень от стилиста
Фото: instagram.com/matveyykl
капсульный гардероб на осень от стилиста
Фото: instagram.com/matveyykl
капсульный гардероб на осень от стилиста
Фото: instagram.com/matveyykl
капсульный гардероб на осень от стилиста
Фото: instagram.com/matveyykl

Ранее мы рассказывали, какие пять модных трендов осени 2023 добавят новые нотки в ваш гардероб. Также вам может пригодиться подборка топ-7 самых стильных формул этого сезона, которые сошли к нам с подиумов.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды