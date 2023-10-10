Идеи для вдохновения: маникюр на короткие ногти, который подчеркнет элегантность (фото)

Самые красивые идеи маникюра на короткие ногти

Модные тенденции стремительно меняются, однако, аккуратные короткие ногти всегда были классикой. Такой маникюр подчеркивает женственность и элегантность образа. К слову, как показывает практика, мужчинам больше нравится короткий ухоженный маникюр на женских руках, а не вычурные наращенные ногти сумасшедшей длины.

К тому же, короткие ногти очень практичны, пишет ivona.ua. И в то же время они могут быть ярких оттенков и необычных дизайнов.

Сейчас в тренде спокойные нюдовые и кофейные оттенки в маникюре. Они придают естественность короткому маникюру.

Если хотите добавить огоньку — выбирайте более смелые красные, вишневые и багряные оттенки в маникюре. Эти цвета тоже отлично смотрятся на коротких ногтях.

Чтобы маникюр не казался скучным, отличным решением будет добавить в дизайн блестки и стразы. Но не перестарайтесь, пусть это будет ярким акцентом на ногтях.

Элегантности и романтичности вашему образу добавит голубая палитра в маникюре. Оттенки небесно-голубой, васильковый, черника с молоком — на пике в этом октябре.

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычных идеях маникюра, которые дополнят ваш образ на Хэллоуин. Смело выбирайте идеи по фото.