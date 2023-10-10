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Кожа, деним, красный цвет и не только: топ-7 трендов этой осени, на которые стоит обратить внимание (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Осень – время стильных аутфитов
Осень – время стильных аутфитов. Фото Freepik

С модными тенденциями ваш образ будет стильный в любую погоду

В осеннем сезоне в моде эффектные фактуры, те же кожа или деним, как яркие цвета, так и более приглушенные оттенки. Слепо гнаться за всеми трендами не стоит, но с так называемыми "носибельными" тенденциями ваш образ действительно будет актуальным и стильным.

Как модно одеваться этой осенью? О главных модных трендах рассказывает блог стилиста @di.bazan в Instagram.

В топ осенних трендов 2023 года стилист включает:

  • Total look (аутфит в одной цветовой гамме). Такой силуэт сделает фигуру более стройной, а образ благородным.
  • Деним. Долгосрочный тренд уже можно отнести к классике. Трендовый лук получится, если надеть сразу несколько джинсовых вещей.
  • Кожа. Этот материал особенно популярен в осеннем сезоне. Внесет нотку драмы в ваш наряд. На пике трендов цветные варианты.
  • Прозрачность. Тренд разбавит романтические и откровенные образы, не оставив вам шансов оставаться в тени.
  • Приталенный силуэт. На смену оверсайзу приходит силуэт, который визуально создает фигуру типа песочные часы.
  • Красный цвет. Фаворит среди трендовых оттенков этой осенью.
  • Серый цвет. Тон называют новым черным, ведь он комбинируется практически с любым оттенком.

Тренды осени 2023

Образы с денимом
Деним
Образы с прозрачной одеждой
Прозрачность
Образы с серым цветом
Серый цвет
Образы с кожей
Цветная кожа
Образы с монохромом
Монохром
Образы с приталенным силуэтом
Приталенный силуэт
Образы с красным цветом
Красный цвет

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вне времени и трендов остается актуальным твид. С вещами из этой ткани вы соберете много стильных образов осенью.

Теги:
#Стиль #Тренды