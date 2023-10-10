Кожа, деним, красный цвет и не только: топ-7 трендов этой осени, на которые стоит обратить внимание (фото)

С модными тенденциями ваш образ будет стильный в любую погоду

В осеннем сезоне в моде эффектные фактуры, те же кожа или деним, как яркие цвета, так и более приглушенные оттенки. Слепо гнаться за всеми трендами не стоит, но с так называемыми "носибельными" тенденциями ваш образ действительно будет актуальным и стильным.

Как модно одеваться этой осенью? О главных модных трендах рассказывает блог стилиста @di.bazan в Instagram.

В топ осенних трендов 2023 года стилист включает:

Total look (аутфит в одной цветовой гамме). Такой силуэт сделает фигуру более стройной, а образ благородным.

(аутфит в одной цветовой гамме). Такой силуэт сделает фигуру более стройной, а образ благородным. Деним. Долгосрочный тренд уже можно отнести к классике. Трендовый лук получится, если надеть сразу несколько джинсовых вещей.

Долгосрочный тренд уже можно отнести к классике. Трендовый лук получится, если надеть сразу несколько джинсовых вещей. Кожа. Этот материал особенно популярен в осеннем сезоне. Внесет нотку драмы в ваш наряд. На пике трендов цветные варианты.

Этот материал особенно популярен в осеннем сезоне. Внесет нотку драмы в ваш наряд. На пике трендов цветные варианты. Прозрачность. Тренд разбавит романтические и откровенные образы, не оставив вам шансов оставаться в тени.

Тренд разбавит романтические и откровенные образы, не оставив вам шансов оставаться в тени. Приталенный силуэт. На смену оверсайзу приходит силуэт, который визуально создает фигуру типа песочные часы.

На смену оверсайзу приходит силуэт, который визуально создает фигуру типа песочные часы. Красный цвет. Фаворит среди трендовых оттенков этой осенью.

Фаворит среди трендовых оттенков этой осенью. Серый цвет. Тон называют новым черным, ведь он комбинируется практически с любым оттенком.

Тренды осени 2023

Деним

Прозрачность

Серый цвет

Цветная кожа

Монохром

Приталенный силуэт

Красный цвет

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