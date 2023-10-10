Кожа, деним, красный цвет и не только: топ-7 трендов этой осени, на которые стоит обратить внимание (фото)
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С модными тенденциями ваш образ будет стильный в любую погоду
В осеннем сезоне в моде эффектные фактуры, те же кожа или деним, как яркие цвета, так и более приглушенные оттенки. Слепо гнаться за всеми трендами не стоит, но с так называемыми "носибельными" тенденциями ваш образ действительно будет актуальным и стильным.
Как модно одеваться этой осенью? О главных модных трендах рассказывает блог стилиста @di.bazan в Instagram.
В топ осенних трендов 2023 года стилист включает:
- Total look (аутфит в одной цветовой гамме). Такой силуэт сделает фигуру более стройной, а образ благородным.
- Деним. Долгосрочный тренд уже можно отнести к классике. Трендовый лук получится, если надеть сразу несколько джинсовых вещей.
- Кожа. Этот материал особенно популярен в осеннем сезоне. Внесет нотку драмы в ваш наряд. На пике трендов цветные варианты.
- Прозрачность. Тренд разбавит романтические и откровенные образы, не оставив вам шансов оставаться в тени.
- Приталенный силуэт. На смену оверсайзу приходит силуэт, который визуально создает фигуру типа песочные часы.
- Красный цвет. Фаворит среди трендовых оттенков этой осенью.
- Серый цвет. Тон называют новым черным, ведь он комбинируется практически с любым оттенком.
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