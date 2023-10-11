Что носим этой осенью: девять идей модных образов, которые захочется повторить прямо сейчас (фото)

Базовый гардероб основан на глубокой осенней палитре

Модные тренды осени 2023 предлагают широкий выбор увлекательных вариантов для женщин, стремящихся исследовать мир моды. Это идеальное время, чтобы выбрать образы, соответствующие вашему личному стилю, и поэкспериментировать с новыми, которые помогут вам чувствовать себя модно и элегантно.

Блог стилиста jullztyle в Instagram предлагает осеннюю капсулу, основные вещи которой представлены в глубоких цветах осенней палитры. При этом стилист дополняет базу точечными вкраплениями цвета и принтом для настроения.

Капсульный гардероб на осень 2023 — одежда и обувь

В основу для стильных луков этого сезона, безусловно, входит объемный свитер в бежевых тонах, лонгслив с принтом, модный тренч, куртка или бомбер, деним, юбка миди и пиджак по фигуре. Здесь пиджак идет как часть брючного костюма, который с успехом комбинируется в разных ротациях.

И, конечно же, в базе главный тренд сезона — красный цвет. В этой капсуле тренд представлен оранжевым джемпером, сумкой через плечо и туфлями в стиле Мэри Джейн. Отметим, красный этой осенью может быть в любых оттенках, от насыщенного яркого до бордового. Также обязательный тренд сезона — лоферы.

Основа гардероба - глубокая осенняя палитра

Тренч и широкие джинсы в тренде этой осенью

Классическая белая рубашка должна быть в любом гардеробе

Яркий джемпер отлично сочетается с коричневыми брюками

Шоколадная юбка миди - универсальный вариант

Принт для настроения

Пиджак смотрится идеально даже не как часть костюма

На стиле - тренч, деним и кроссовки

Юбка миди прекрасно вписывается в этот ансамбль

Классический образ с изюминкой

Ранее мы представили капсульный гардероб на осень от другого стилиста. В этой осенней капсуле акцент сделан на трендовых силуэтах и разнообразии фактур.