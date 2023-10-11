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Главные цвета и оттенки в одежде для создания стильных образов этой осенью (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Обновите свой гардероб на холодную погоду, при этом оставайтесь стильными Новость обновлена 11 октября 2023, 16:48
Обновите свой гардероб на холодную погоду, при этом оставайтесь стильными. Фото Freepik

Названы цвета и оттенки в одежде на осень для создания трендовых луков

После ярких трендов лета не нужно сразу переодеваться в холодные тусклые оттенки. Для осенних луков, чтобы было не только тепло, но и красиво, стилисты советуют сосредоточится на глубоких, но не менее ярких и насыщенных оттенках. Для осеннего гардероба отлично подойдет и осенняя палитра цветов.

Так, в тренде этой осенью будут глубокие бордовые, шоколадные, оливковые и синие оттенки, пишет socportal. Проявите фантазию и создавайте смелые луки с необычными сочетаниями.

Бордовая палитра

Темный насыщенный бордовый оттенок выглядит элегантно и утонченно. К тому же он отлично сочетается с другими цветами, например с белым, пастельными и бежевыми. Еще один цвет из этой палитры — марсала. Этот оттенок красного вина сделает ваш образ еще более роскошным и дорогим.

бордовый костюм, бордовая сумочка

Синяя палитра

Глубокие синие цвета на пике трендов в этом сезоне, но в то же время это неизменная классика. Одежда, сумки, аксессуары в синих оттенках сделают ваш аутфит очень модным и трендовым.

синяя куртка

Оливковая палитра

Сюда относится не только оливковый цвет, но также темно-зеленый и просто зеленый. Осенью эта палитра выглядит очень сочно и насыщенно. К тому же, оливковые и зеленые оттенки прекрасно сочетаются с более спокойными тонами. Их можно использовать, как в обыденном, так и в праздничном гардеробе.

оливковая кофта

Шоколадная палитра

Шоколадные и кофейные оттенки тоже в тренде этой осенью. Они отлично подойдут для создания теплых уютных образов. Смело подбирайте пальто, ботинки или головной убор шоколадных оттенков и не прогадаете.

коричневая дубленка

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядеть стильно этой осенью. Названы главные модные тренды для любого возраста.

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#Мода #Стиль #Оттенки #Цвета