Главный аксессуар осени: подбираем стильный шарф на холодную погоду (фото)

Дополнить или разбавить любой осенний образ поможет стильный шарф

Шарф — это не только про красоту, но и про тепло. Этот предмет гардероба дополнит любой осенний образ, и подарит уют в холодную погоду и период дождей. Есть много способов ношения шарфов для максимального тепла, но также грамотно подобранный шарф может стать отличным дополнением к верхней одежде и обуви.

Не зря же дизайнеры и модельеры в каждом сезоне предлагают модницам разные варианты шарфов, пишет socportal. Рассмотрим самые трендовые модели этого осеннего аксессуара.

Вязаный

В новом сезоне осень/зима вязаный вариант шарфов на пике популярности. Смело выбирайте фасоны хомутов, оверсайз и снудов грубой и крупной вязкой и не прогадаете.

Кашемировый

Такой вариант шарфов придется по душе модницам, которые отдают предпочтение элегантности и женственности. Кашемировые шарфы считаются очень легкими и при этом дарят тепло. Такие модели подойдут и к курткам, и к шубам, и к пальто.

Меховой

В этом холодном сезоне меховые шарфы сохранят свою актуальность. Выбирайте длинные фасоны, которые можно укутать вокруг шеи и кокетливо перекинуть через плечо.

С бахромой

Шарфы с бахромой смотрятся прекрасно не только с пальто или шубой, но и с короткой курткой и даже кожанкой. Остановите свой выбор на однотонных моделях или с неброским узором.

Укороченный

Подчеркнуть элегантность и легкость образа помогут короткие шарфы нейтральных оттенков. Такие шарфы можно сочетать с пальто и тренчами, а также носить даже без верхней одежды.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных цветах и оттенках в одежде для создания стильных образов этой осенью. Какой палитре отдать предпочтение — решать вам.