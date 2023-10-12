Модные сумки 2023: пять главных осенних трендов, которые ярко подчеркнут любой аутфит (фото)

Стильная сумка добавит акцент в осенний образ

В мире моды сумка — это не просто функциональный аксессуар. Сумка может стать чуть ли не ключевым элементом стиля, который способен подчеркнуть любые модные тренды осень-зима 2023, дополнив их своей изюминкой.

Разнообразные формы и материалы позволяют выбрать именно тот аксессуар, который послужит ярким средством самовыражения. Какая форма сумок в моде 2023 года осенью, в своем Instagram рассказала стилист Анастасия Мальцева.

Какие сейчас модно носить сумки — топ-5 форматов

Очень большие сумки

Большие сумки разных форм – это целый мир возможностей, а не просто много места для вещей. Они не только вмещают все необходимое для вашего дня, но и являются стильным акцентом, который притягивает внимание. Различные формы подчеркнут вашу индивидуальность и создадут сильный и уверенный образ.

Плетеные сумки из кожи

Текстура плетеных из кожи сумок создают неповторимый элегантный стиль и добавляют изысканность любому образу. Кроме того, этот материал прочный и долговечный, что делает такие сумки не просто модными, а практичными и функциональными.

Сумки с цепями

Сумки на цепях вновь в тренде и считаются в этом сезоне исключительно стильным выбором — для тех, кто ценит современные тенденции. Эта деталь создает динамичный образ и придает ему особый шик.

Bucket bag (сумка-ведро)

Этот формат подразумевают практичность в сочетании с оригинальным дизайном. Они не только функциональны — их удобная форма и нужный объем делают их идеальным выбором как для повседневного использования, так и для особого случая.

И, наконец, клатчи!

Этого формата не было в трендах с начала 2010 года. А сегодня клатчи — неотъемлемая часть как вечернего образа, так и кежуал стиля. Компактные, стильные и элегантные, они подчеркивают вашу женственность и придают завершенность образу. С клатчами можно легко играть на формах, цветах и текстурах, создавая запоминающиеся акценты.

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