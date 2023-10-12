Золотой френч и не только: лучшие идеи маникюра с блестками на осень (фото)

Вдохновляйтесь идеями и смело отправляйтесь к своему мастеру маникюра

Каждая модница перед походом к своему мастеру маникюра ломает голову над тем, какое покрытие сделать. Есть много вариантов маникюра на октябрь и на осень в целом. Сейчас в тренде теплые кофейные и бордовые оттенки. Однако, неизменная классика — это аккуратный френч, который, к слову, можно усовершенствовать блестками.

Золотистые блестки, пайетки, стразы и втирки могут стать отличным дополнением к классическому французскому маникюру, пишет the girl. Вдохновляйтесь этими идеями и не бойтесь экспериментировать.

Золото и блестки на френч

Если классический вариант френча — нюд с белой полоской по краям — уже кажется скучным, смело добавляйте в этот дизайн блестки и золотистые элементы. Золото в маникюре сейчас на пике популярности, оно сделает ваш маникюр более изысканным и утонченным.

Черный с блестками

Еще один вариант маникюра — черный с золотистыми и серебристыми блестками. Тут как раз главная ставка на контраст. Блестки подчеркнут элегантный черный маникюр и сделают его очень стильным. Еще один контраст на котором можно сыграть — это бледные пальцы с черным маникюром, такое сочетание будет иметь вау-эффект.

Розовый зефир с блестками

Сделать маникюр более нежным и романтичным поможет нежно-розовый оттенок лака в сочетании со спокойными или переливающимися блестками. Выбирайте самые светлые легкие розовые оттенки и такие же нежные блесточки и ваши руки будут выглядеть великолепно.

Красное золото

Если хотите проявить бунтарство в маникюре — смело выбирайте красные насыщенные блестки для маникюра. Еще один вариант сочетания — красный лак с золотистыми блестками для дизайна. Такой вариант маникюра отлично подойдет, как для коротких ногтей, так и для длинных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о маникюре на короткие ногти, который подчеркнет элегантность. Вдохновляйтесь этими идеями и отправляйтесь к своему мастеру.