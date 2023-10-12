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Коричневый, кожа и не только: пять трендов верхней одежды, о которых стоит знать в этом сезоне (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Стильное пальто или тренч – залог удачного образа Новость обновлена 12 октября 2023, 16:54
Стильное пальто или тренч – залог удачного образа. Фото Getty Images

Без актуальной верхней одежды осенью и зимой вам не обойтись

Сезонный гардероб невозможно представить без модной верхней одежды – курток, пальто, тренчей или пиджаков. Разнообразие трендов в этом сезоне радует широким выбором.

Стилисты советуют знать о пяти трендах верхней одежды в 2023 году. Об этом пишет блог персонального стилиста Mari Polonska в Instagram.

В осенне-зимних тенденций стилист выделяет пять главных, которые помогут выбрать элегантное пальто или эффектную куртку. Стоит обратить внимание на пять трендов:

  • Маскулинная верхняя одежда. Характеризуется четкими линиями, посадкой оверсайз, функциональностью.
  • Сочетание нескольких трикотажных изделий в одном образе. Например, вы можете завязать свитер на бедрах поверх платья.
  • Все оттенки коричневого. Благородный цвет отлично комбинируется с другими тонами.
  • Кожаные изделия. Вариации из натуральной или экокожы традиционно набирают популярность в холодное время года.
  • Fluffy. Трендовый финиш в изделиях придаст определенную романтическую инфантильность образу, но не оставит вас без внимания. К примеру, присмотритесь к пушистым кардиганам и балеткам.

Модная верхняя одежда 2023

Стильные осенние образы с кожей
Кожа на пике трендов
Стильные пальто
Стильные пальто
Трикотажные платья
Трикотаж - удачный выбор
Образы с коричневым цветом
Трендовый цвет
Стильные кардиганы и балетки
С ноткой инфантильности

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моде в этом осеннем сезоне вещи из твида. Пиджаки, юбки и комплекты помогут составить вам стильные аутфиты в любую погоду.

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#Стиль #Верхняя одежда