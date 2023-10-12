Коричневый, кожа и не только: пять трендов верхней одежды, о которых стоит знать в этом сезоне (фото)
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Без актуальной верхней одежды осенью и зимой вам не обойтись
Сезонный гардероб невозможно представить без модной верхней одежды – курток, пальто, тренчей или пиджаков. Разнообразие трендов в этом сезоне радует широким выбором.
Стилисты советуют знать о пяти трендах верхней одежды в 2023 году. Об этом пишет блог персонального стилиста Mari Polonska в Instagram.
В осенне-зимних тенденций стилист выделяет пять главных, которые помогут выбрать элегантное пальто или эффектную куртку. Стоит обратить внимание на пять трендов:
- Маскулинная верхняя одежда. Характеризуется четкими линиями, посадкой оверсайз, функциональностью.
- Сочетание нескольких трикотажных изделий в одном образе. Например, вы можете завязать свитер на бедрах поверх платья.
- Все оттенки коричневого. Благородный цвет отлично комбинируется с другими тонами.
- Кожаные изделия. Вариации из натуральной или экокожы традиционно набирают популярность в холодное время года.
- Fluffy. Трендовый финиш в изделиях придаст определенную романтическую инфантильность образу, но не оставит вас без внимания. К примеру, присмотритесь к пушистым кардиганам и балеткам.
Модная верхняя одежда 2023
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моде в этом осеннем сезоне вещи из твида. Пиджаки, юбки и комплекты помогут составить вам стильные аутфиты в любую погоду.