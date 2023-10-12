Коричневый, кожа и не только: пять трендов верхней одежды, о которых стоит знать в этом сезоне (фото)

Без актуальной верхней одежды осенью и зимой вам не обойтись

Сезонный гардероб невозможно представить без модной верхней одежды – курток, пальто, тренчей или пиджаков. Разнообразие трендов в этом сезоне радует широким выбором.

Стилисты советуют знать о пяти трендах верхней одежды в 2023 году. Об этом пишет блог персонального стилиста Mari Polonska в Instagram.

В осенне-зимних тенденций стилист выделяет пять главных, которые помогут выбрать элегантное пальто или эффектную куртку. Стоит обратить внимание на пять трендов:

Маскулинная верхняя одежда. Характеризуется четкими линиями, посадкой оверсайз, функциональностью.

Характеризуется четкими линиями, посадкой оверсайз, функциональностью. Сочетание нескольких трикотажных изделий в одном образе. Например, вы можете завязать свитер на бедрах поверх платья.

Например, вы можете завязать свитер на бедрах поверх платья. Все оттенки коричневого. Благородный цвет отлично комбинируется с другими тонами.

Благородный цвет отлично комбинируется с другими тонами. Кожаные изделия. Вариации из натуральной или экокожы традиционно набирают популярность в холодное время года.

Вариации из натуральной или экокожы традиционно набирают популярность в холодное время года. Fluffy. Трендовый финиш в изделиях придаст определенную романтическую инфантильность образу, но не оставит вас без внимания. К примеру, присмотритесь к пушистым кардиганам и балеткам.

Модная верхняя одежда 2023

Кожа на пике трендов

Стильные пальто

Трикотаж - удачный выбор

Трендовый цвет

С ноткой инфантильности

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моде в этом осеннем сезоне вещи из твида. Пиджаки, юбки и комплекты помогут составить вам стильные аутфиты в любую погоду.