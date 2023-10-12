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Незаменимый аксессуар осени: пять способов стильно носить шелковый платок (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Этот аксессуар подчеркнет вашу индивидуалность и утонченность Новость обновлена 12 октября 2023, 21:39
Этот аксессуар подчеркнет вашу индивидуалность и утонченность. Фото Freepik

Этот элемент гардероба подчеркнет легкость и изысканность вашего образа

Шелковый платок — необычный аксессуар осени, который может может стать ярким акцентом в вашем образе. Благодаря ему ваши луки могут заиграть новыми красками и сделать вас самой стильной даже в холода.

Как оказалось, шелковый платок можно стильно носить не только на голове или на шее, но и другими способами, пишет meta.ua. Узнайте, как превратить этот аксессуар в настоящую изюминку этой осенью.

Классический вариант

Неизменная классика диктует простое правило — носить шелковый платок на голове, завязав его на подбородке. Этот вариант будет выглядеть очень уместно во время осеннего похолодания и придаст образу загадочности.

Платок на голове

Платок в волосах

Этот способ ношения платка подойдет смелым модницам, которые не боятся экспериментов. Платок в волосах сделает вас милой хулиганкой в глазах окружающих.

Платок в волосах

Привяжите к сумочке

Шелковый платок, прикрепленный к ремешку стильной сумочки придаст вашему образу элегантности. А вы почувствуете себя настоящей аристократичной леди.

платок на сумочке

Платок как бандана

Это интересный способ придать образу нотку бунтарства и духа приключений. Выбирайте для такого варианта платки ярких оттенков и не прогадаете.

бандана на голове

Шелковый платок с трикотажным свитером

Это отличное сочетание, которое придаст образу уютности и романтичности. Для такого варианта ношения шелкового платка выбирайте кофейные или нежные пастельные оттенки.

шелковый платок

Ранее "Телеграф" рассказывал про главные аксессуары, без которых не обойтись этой осенью. Сделайте свой образ еще ярче с помощью этих элементов.

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#Аксессуар #Платок