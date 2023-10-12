Незаменимый аксессуар осени: пять способов стильно носить шелковый платок (фото)
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Этот элемент гардероба подчеркнет легкость и изысканность вашего образа
Шелковый платок — необычный аксессуар осени, который может может стать ярким акцентом в вашем образе. Благодаря ему ваши луки могут заиграть новыми красками и сделать вас самой стильной даже в холода.
Как оказалось, шелковый платок можно стильно носить не только на голове или на шее, но и другими способами, пишет meta.ua. Узнайте, как превратить этот аксессуар в настоящую изюминку этой осенью.
Классический вариант
Неизменная классика диктует простое правило — носить шелковый платок на голове, завязав его на подбородке. Этот вариант будет выглядеть очень уместно во время осеннего похолодания и придаст образу загадочности.
Платок в волосах
Этот способ ношения платка подойдет смелым модницам, которые не боятся экспериментов. Платок в волосах сделает вас милой хулиганкой в глазах окружающих.
Привяжите к сумочке
Шелковый платок, прикрепленный к ремешку стильной сумочки придаст вашему образу элегантности. А вы почувствуете себя настоящей аристократичной леди.
Платок как бандана
Это интересный способ придать образу нотку бунтарства и духа приключений. Выбирайте для такого варианта платки ярких оттенков и не прогадаете.
Шелковый платок с трикотажным свитером
Это отличное сочетание, которое придаст образу уютности и романтичности. Для такого варианта ношения шелкового платка выбирайте кофейные или нежные пастельные оттенки.
Ранее "Телеграф" рассказывал про главные аксессуары, без которых не обойтись этой осенью. Сделайте свой образ еще ярче с помощью этих элементов.