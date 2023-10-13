Пять главных трендов осени: в какой обуви вы будете королевой стиля в этом сезоне (фото)

Возможно, вам даже не придется покупать новые ботинки

Чтобы выглядеть современно и модно, особое внимание нужно обращать на новые обувные тренды. Недавно мы показывали, какие модные лоферы актуальны в этом сезоне, кроме традиционных черных.

А в этой статье предлагаем подборку трендов, которые чаще всего встречались на подиумах этой осенью. Как отмечает стилист Марина Фадеева, тренды на обувь довольно долговременны. Поэтому смело продолжаем носить такие пары с прошлого сезона, как ковбойки, ботинки на шнурках или челси.

Модная обувь осень 2023 — пять актуальных трендов

Красный цвет

В этом сезоне красный любых оттенков в тренде не только для одежды. Это отличный вариант сделать в образе яркий цветной акцент с помощью обуви.

Ботфорты — тепло и стильно

Лучше всего в стильном образе ботфорты сочетаются с длиной мини. Также они и правда согревают — идеальный выбор на прохладную погоду.

Лоферы и монки

Этой осенью к лоферам, оставшимся в тренде с прошлого сезона, добавились монки — туфли без шнурков и с одной или несколькими пряжками. Актуальны как массивные, так и более изящные силуэты.

Пушистая обувь из меха

Этот тренд может заставить вас улыбнуться, отмечает стилист. Но не отказывайтесь от эксперимента сразу — на показе Khaite, одного из главных законодателей моды, меховая обувь прекрасно смотрелась в минималистических образах. Если вы уже задумывались о том, чтобы обновить свой гардероб необычной парой обуви, то подходящее время настало.

Байкерские сапоги

Это практичный и удобный осенний выбор. На верхней ступеньке рейтинга — квадратный носок, коричневые с эффектом состаренной кожи. Ярче всего смотрятся в контрасте с юбкой или платьем.

Пока не стало слишком холодно, хитом сезона остается еще один тренд. Универсальные клоги сочетаются буквально со всем и отлично дополнит любой осенний аутфит.