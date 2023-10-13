Они вне времени: тренды обуви, которые продолжают быть актуальными осенью 2023 года (фото)

5 актуальных моделей, которые можно добавить в свой осенний гардероб

Обувь в образе трудно переоценить. Чаще всего именно она отвечает за современность образа. Поэтому следует регулярно с внимательностью наблюдать за новыми обувными трендами.

Хорошие новости в том, что тренды на обувь достаточно долговременны, поэтому можно смело продолжать носить все актуальные пары из прошлого сезона, подчеркивает стилист Марина Фадеева. Ковбойки, ботинки на шнуровке или челсе по-прежнему с нами.

Тренды обуви на осень/зиму 2023

Красный цвет в этом сезоне актуален не только для одежды, но и для обуви. Хорошая идея для цветного акцента в образе.

Ботфорты всегда делают стильный образ. Лучше всего раскрывают свой потенциал с длиной мини. Кроме этого действительно согревают, поэтому имеем идеальную формулу: тепло и стильно.

К уже хорошо знакомым нам лоферам в этом сезоне прилагаются монки. Кроме массивных сейчас актуальны более изящные силуэты.

Пушистая обувь из меха может вызвать улыбку. Но не торопитесь сразу отказываться от идеи попробовать новый тренд. На показе Khaite, одного из главных трендсетеров настоящего, меховая обувь выглядела великолепно в минималистических образах. Так что если давно хотели добавить необычную пару в свой гардероб, сейчас самое время.

Байкерские сапоги – практичный и удобный выбор на осень. Самые модные – коричневые с эффектом состаренной кожи и квадратным носком. Лучше всего выглядят на контрасте с платьями и юбками.

Отметим, что яркие кроссовки, сапоги с гармошкой на голенях и другие обувные тренды теперь следует убрать вглубь шкафа до лучших времен. "Телеграф" писал об антитрендах обуви 2023 года.