Тренды для самых смелых: шесть главных тенденций стиля, которые определила Неделя моды в Париже (фото)

Именитые дизайнеры вернули в тренды коричневую замшу

Дважды в год, весной и осенью, проходит Неделя моды в Нью-Йорке, Париже, Милане и Лондоне — эта Большая Четверка по праву признана законодателями в мире моды. Грандиозное событие в "модных столицах" в течение месяца определяет главные тренды на сезоны осень/зима (Fall/Winter) и весна/лето (Spring/Summer).

Как отмечают эксперты блога о моде и стиле MODEISME, осенний фэшн-марафон в Париже был очень интересным. Сегодня мы поговорим о главных тенденциях этой Недели моды в Париже.

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Белое кружево и английская вышивка

Основным трендом, который определила парижская Неделя моды, можно считать белое кружево и английскую вышивку. Белые цветы разных размеров были замечены на платьях итальянского модного дома Valentino и французского дома моды Chloe.

Также эта тенденция присутствовала на кэтсьютах британского модного дома Alexander McQueen и костюмах модного бренда Elie Saab, основанного ливанским кутюрье Эли Саабом.

Белое кружево в тренде

Коричневая замша Tan Suede

В следующем сезоне будет актуальной коричневая замша. Этот бархатистый материал теперь используется не только для аксессуаров, но и для одежды.

Замшевое сочетание шика и комфорта

Большие цветы на весну

Цветы — едва ли не основа большинства показов сезона весна/лето 2024 года. Отдельно fashion-эксперты выделили аппликации французского дома высокой моды Balmain и массивный принт модного дома Chanel.

Яркий и стильный тренд

Тотальный металлик

Смелый тренд, который не сдает своих позиций. Металлик — идеальный выбор для особых случаев и вечеров, когда вы желаете излучать стильное сияние.

Модный в разных текстурах и формах

Наслоения и прозрачные юбки

И, наконец, тренды для самых смелых! Дизайнеры вдохновились сложным стайлингом с наслоениями и прозрачными юбками.

Чем больше слоев, тем лучше

Смело и современно

Ранее "Телеграф" опубликовал осеннюю капсулу в актуальных трендах от модного стилиста. Сочетание вещей из базового гардероба предполагает целых девять стильных аутфитов, в которых вы будете притягивать все восхищенные взгляды!