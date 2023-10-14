Ботинки, кроссовки, ковбойки и не только: тренды обуви, которые улучшат любой осенний образ (фото)
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Актуальные сапоги или туфли сделают вас королевой стиля в этом сезоне
Осенью важно выбрать не только стильное пальто, а и модную пару обуви. Аутфит будет неполноценным без актуальных ботинок или кроссовок.
Балетки, туфли с острым носом, кроссовки, ботинки, ковбойки и сапоги… Выбор обуви в этом сезоне приятно удивит, пишет блог стилиста @dane_stylist в Instagram.
Для создания интересного осеннего образа стилист советует выбирать акцентную пару обувь. Каблуки или низкий ход – выбор за вами. Отличным решением станет анималистическим принт. Также среди модных тенденций в этом сезоне вы найдете оттенки на любой вкус, актуальны, в частности, коричневый, бежевый, черный, красный.
Если вы стремитесь визуально увеличить рост, то поможет простой прием: обувь в тон низа. Балетки и лодочки с заостренным носком, по словам стилиста, сделают ваши ноги длинными.
В холодный сезон стилист рекомендует остановить выбор на изделиях из натуральной кожей. Если же вы купили замшевую обувь, то не забудьте обработать ее водоотталкивающим спреем.
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