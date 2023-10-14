В моде коричневые и омбре: 7 актуальных трендов джинсов на осень (фото)

Актуальными есть детали, которые делают классические модели уникальными

Добавить в осеннюю капсулу трендовую пару джинсов всегда хорошая идея. Все любят базу от модного бренда Levi's, но джинсы – именно тот предмет гардероба, который может иметь огромное количество визуальных вариаций.

Что же актуально именно сейчас? Об этом рассказали эксперты блога о моде и стиле MODEISME.

В первую очередь естественный цвет. К тёмно-серому дениму, который с нами последние два сезона, добавился еще коричневый. Обязательно условие для коричневых джинсов – объёмность, они должны быть прямые или wide leg. Интересные модные детали, которые делают классические модели уникальными, – двойная талия в или дополнительные швы как декор.

Коричневый деним

Двойная талия

Серые джинсы

Джинсы-бочки

Джинсы-багги

Омбре

Extra seams

Ранее "Телеграф" рассказывал, как стильно носить белые джинсы осенью. Эти идеи образов вам точно придутся по вкусу.

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