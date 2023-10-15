Никаких дутых сапог: 3 модных антитренда, от которых стоит избавиться прямо сейчас (фото)

Прощайтесь с этой одеждой без сожаления

Представительницы прекрасного пола, приверженные современному стильному и модному образу, хорошо разбираются в том, что сейчас неактуально. Впрочем, иногда бывает жалко расставаться с определенной одеждой, думая, что она еще вернется в тренды. Но иногда есть исключения.

Хотя мода и циклична, важно подождать, пока определенные элементы гардероба снова придут в моду, и если они вышли из трендов, то лучше от них отказаться, чтобы не сводить все свои усилия на нет. Об этом пишет 24tv.

Дутые сапоги

В зимнее время мы стремимся к ощущению комфорта и тепла. Часто мы предпочитаем уютную обувь, однако давно вышедшие из моды дутые сапоги следует исключить из своего списка. Лучше остановить свой выбор на коротких уггах, которые в настоящее время пользуются огромной популярностью.

Фуражка

Головной убор был актуальным несколько лет назад, но в настоящее время он ушел в прошлое. Предпочтительнее выбрать бейсболку или берет.

Куртка с мехом

Современные инфлюэнсеры предпочитают минимализм и классические пуховики без излишних деталей. Они могут быть в нейтральных цветах или ярких оттенках, с капюшоном или без него, но стоит помнить, что мех на таких куртках сейчас неактуален.

Ранее мы писали, какие пальто больше не в моде. Названы пять моделей, которые стоит выбросить уже сейчас.