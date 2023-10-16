Коричневый маникюр стал главным трендом осени: идеи дизайнов с фото

Этот маникюр покорил сердца модниц по всему миру

Главным трендов в маникюре этой осень стал насыщенный и теплый коричневый цвет. Сюда относится и вся палитра кофейных и шоколадных оттенков, которые подчеркивают элегантность и добавляют в образ уютности и теплоты. Предлагаем вам лучшие идеи маникюра на осень в трендовом коричневом оттенке.

Этот цвет покорил модниц по всему миру и не сходит с подиумов модных показов уже второй месяц, пишет apostrophe.ua. В тренде, как глянцевое, та и матовое покрытие, и даже микс этих дизайнов.

Теплый шоколад

Этот вариант подойдет девушкам, которые стремятся к минимализму и изысканности. Глубокий коричневый оттенок подойдет, как для коротких ногтей, так и для более длинных.

Микс глянцевого и матового

В коричневом маникюре можно экспериментировать с видами топового покрытия, и даже соединять матовый и глянцевый. Такой маникюр будет смотреться очень экстравагантно и стильно.

Коричневый мраморный

Мраморное покрытие бывает в разных оттенках, но именно коричневый этой осенью на пике популярности. Этот дизайн подчеркнет вашу уверенность в себе и придаст легкость образам.

Пончики с шоколадной глазурью

Покрытие с эффектом шоколадной глазури смотрятся очень оригинально и необычно. Такой маникюр выбирают уверенные в себе девушки и строгие леди. Он добавит вашему образу утонченности и изысканности.

Коричневый с цветами

В моду снова возвращается цветочный мотив в дизайне маникюра. Однако стоит остановить свой выбор на сдержанных и легких дизайнах, без лишних пестрых элементах. Такой маникюр добавит романтичности вашему образу.

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