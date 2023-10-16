Утепляемся стильно: пять вариантов пальто на холодный сезон, чтобы быть в тренде (фото)

Пальто сделает ваш образ еще более утонченным даже в холодную погоду

Пальто никогда не выходят из моды, меняются только фасоны, крои и оттенки в зависимости от модных тенденций того или иного сезона. Ранее мы рассказывали о пяти трендах в верхней одежде, а сегодня более подробно разберемся с пальто на осень.

Пальто — это отличный способ утеплиться на осень и зиму, и при этом оставаться стильной и элегантной, пишет socportal. В этом сезона стоит присмотреться к ярким оттенкам и меховым воротникам.

Какое пальто выбрать на холодный сезон 2023?

Пальто в клетку

В этом сезоне одним из трендов стало клетчатое пальто. Обратите внимание на сдержанных базовых вариациях клетчатого узора, который хорошо контрастирует с основным оттенком пальто. Крупная клетка — это всегда выигрышный вариант.

Классическое пальто

Классический крой пальто снова на пике популярности в этом сезоне. Выбирайте теплое пальто с крупными пуговицами, оно может быть как коротким, так и более длинным. В оттенках остановитесь на классическом черном, коричневом или сером.

Пальто-халат с поясом

В холодный период можно выбрать стильное пальто-халат с поясом, которое отлично подчеркивает фигуру и добавляет утонченности осанке. Такое пальто добавит вашему образу женственности и элегантности.

Пальто с меховым воротником

От настоящего меха модницы постепенно отказываются, а на смену ему приходят разнообразные вариации декоративного меха. При этом искусственный мех в верхней одежде ничем не уступает настоящему. К тому же и выбор фасонов и оттенков более широкий. Смело выбирайте пальто с декоративным меховым воротником и будете в тренде.

Пальто ярких оттенков

Еще один тренд этого холодного сезона — цветное пальто самых непредсказуемых оттенков. Если хотите придать образу легкого хулиганства и бунтарства, смело выбирайте пальто насыщенных ярких оттенков, не ограничивая себя классическими темными вариантами.

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