Как модно одеваться этой осенью: горячие тренды, которые реально вплести в образы (фото)
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Разнообразие модных тенденций позволит выглядеть потрясающе в любую погоду
В этом сезоне палитра трендов приятно удивляет стилистов. В моде яркие цвета и принты, необычные фактуры и оригинальные формулы луков.
Какие тенденции этого сезона стоит вплетать в осенние образы? Об этом пишет блог о стиле @vom_by_style в Instagram.
Какие цвета в моде осенью 2023
Так, стилист обращает внимание на трендовые цвета сезона, включая красный, серый, коричневый, желтый, черный и белый. Кроме того, не стоит забывать о принтах: актуальны геометрические (полоска, клетка, горошек, елочка), звериные (змеиный, кроко, лео), цветочные (вышивка, аппликация, цветочное кружево) и тиснение на коже. Снова актуален блеск: серебряный (зеркальный), золотой или пайетки. Что касается фактур, то на пике популярности такие ткани: кожа, джинс, мех и вязка.
Тренды осени 2023
Для создания эффектного силуэта делайте акцент на плече, в моде power shoulders и обнажение линии плеч. Можно отвести внимание на талию, выбрав заниженную линию на поясное одежде, добавив тонкий поясок поверх жакета, тренча или пальто.
Среди главных трендов осени стилист выделяет:
- Прозрачность. Тренд украшает топы, кардиганы, юбки, платья.
- Многослойность. Можно носить по два тренча, юбку с брюками одновременно, кожаный жакет под кожаную куртку.
- Разрезы или бахрома. На рукавах плечевой одежды, на подоле платья или юбки.
- Мягкие и тонкие кардиганы или пальто.
- Длина юбки/платья миди и мини.
- Пальто-жакет прямого силуэта.
- Топ-бандо удлиненный (силуэт трапеция) или платье-бандо.
- Длинные шарфы.
При выборе обуви обратите внимание на мотосапоги (грубые широкие сапоги с пряжками на плоском ходу), высокие прямые ботинки или сверхвысокие ботфорты, ковбойки, туфли из меха. В аксессуарах преобладают акцентные массивные серьги (или моносерьги) и галстуки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди трендов обуви этой осенью много новинок. Актуальны и ковбойские сапоги, и остроносые туфли.