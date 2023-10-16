Как модно одеваться этой осенью: горячие тренды, которые реально вплести в образы (фото)

Разнообразие модных тенденций позволит выглядеть потрясающе в любую погоду

В этом сезоне палитра трендов приятно удивляет стилистов. В моде яркие цвета и принты, необычные фактуры и оригинальные формулы луков.

Какие тенденции этого сезона стоит вплетать в осенние образы? Об этом пишет блог о стиле @vom_by_style в Instagram.

Какие цвета в моде осенью 2023

Так, стилист обращает внимание на трендовые цвета сезона, включая красный, серый, коричневый, желтый, черный и белый. Кроме того, не стоит забывать о принтах: актуальны геометрические (полоска, клетка, горошек, елочка), звериные (змеиный, кроко, лео), цветочные (вышивка, аппликация, цветочное кружево) и тиснение на коже. Снова актуален блеск: серебряный (зеркальный), золотой или пайетки. Что касается фактур, то на пике популярности такие ткани: кожа, джинс, мех и вязка.

Актуальные принты

Кожа и деним в топе трендов

Главные оттенки сезона

Тренды осени 2023

Для создания эффектного силуэта делайте акцент на плече, в моде power shoulders и обнажение линии плеч. Можно отвести внимание на талию, выбрав заниженную линию на поясное одежде, добавив тонкий поясок поверх жакета, тренча или пальто.

Среди главных трендов осени стилист выделяет:

Прозрачность. Тренд украшает топы, кардиганы, юбки, платья.

Многослойность. Можно носить по два тренча, юбку с брюками одновременно, кожаный жакет под кожаную куртку.

Разрезы или бахрома. На рукавах плечевой одежды, на подоле платья или юбки.

Мягкие и тонкие кардиганы или пальто.

Длина юбки/платья миди и мини.

Пальто-жакет прямого силуэта.

Топ-бандо удлиненный (силуэт трапеция) или платье-бандо.

Длинные шарфы.

Бахрома - хит осени

Подчеркиваем плечи и талию

Прозрачность - один из трендов сезона

Носибельные тенденции этой осени

Удачный фасон пальто

При выборе обуви обратите внимание на мотосапоги (грубые широкие сапоги с пряжками на плоском ходу), высокие прямые ботинки или сверхвысокие ботфорты, ковбойки, туфли из меха. В аксессуарах преобладают акцентные массивные серьги (или моносерьги) и галстуки.

Модные аксессуары

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди трендов обуви этой осенью много новинок. Актуальны и ковбойские сапоги, и остроносые туфли.