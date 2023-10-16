И тепло, и красиво: эти модные головные уборы подчеркнут осенний образ любой модницы (фото)

Названы топ-3 тренда в головных уборах этой осени

Если вы уже определились с теплыми вещами и теплой верхней одеждой на осень, значит самое время позаботится о головных уборах. Чтобы быть в тренде и чувствовать себя уютно в холодный сезон, рассмотрите три варианта, чем прикрыть голову.

Так, в этом осеннем сезоне на пике популярности три вида головных уборов, пишет 24tv.ua. Стоит присмотреться к бейсболкам, беретам и шапка бини.

Бейсболка

Такая кепка на голове отлично подойдет для более теплых и сухих осенних дней. Она отлично защитит вас от прохладного ветра и солнечных лучей. Бейсболка будет хорошо сочетаться с одеждой спортивного стиля, худи и даже модными жакетами. Лучше всего выбирать спокойные базовые оттенки, которые подойдут к нарядам разных цветов.

Шапка бини

Когда на улице серьезно похолодает, голову нужно утеплять более тщательно. И в этом случае идеальный вариант — шапка бини. Она достаточно удобна в ношении, а еще отлично сочетается с разными образами — от спортивного стиля и кэжуал до более элегантных и утонченных образов.

Берет

Лучше всего сочетать береты с классическими пальто. Хотя сейчас дизайнеры предлагают очень большой ассортимент фасонов и моделей беретов, так что каждая модница сможет подобрать себе что-то по вкусу. Берет придаст вашему образу романтичности и загадочности. Лучше выбирать береты в классических оттенках осени — красном, черном, коричневом, горчичном.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти способах стильно носить шелковый платок. Этот аксессуар на пике популярности этой осенью.