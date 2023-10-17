Такие шапки уже не носят: как выбрать стильный головной убор в осенне-зимнем сезоне (фото)

Стилист пояснила, каким должен быть трендовый головной убор

В осенне-зимнем сезоне важно подобрать не только актуальную верхнюю одежду, а и подумать о головном уборке. Чтобы шапка улучшала образ, важно учесть несколько правил.

Как выбрать стильную шапку? Советами делится блог стилиста @purpur.stylist в Instagram.

Так, при выборе шапки нужно учитывать форму, объем и черты лица. С помощью подсказок стилиста вы точно сможете найти головной убор, который дополнит ваши аутфиты в холодную погоду.

Правила подбора шапки, советует стилист:

Чем крупнее лицо, тем более свободная и объемная шапка. Между кожей и шапкой должно свободно помещаться два пальца.

Шапка с отворотом, если курносый нос, объемные щеки, округлая форма. Иначе шапка в один слой сделает лицо еще более объемным.

Если лицо круглое, много округлых черт (щеки, объем в подбородке, круглая форма) то обязательным является небольшой объем сверху. Такой фасон немного вытянет силуэт, к примеру, бини.

Чем крупнее лицо – тем более крупная вязка.

Стилист подчеркивает, что актуальная шапка должна быть однотонной, вязка – плотной. В списке антитрендов бубоны, стразы, мех, наклейки и вышивки. Минималистические модели головных уборов подходят большинству и станут базой в осенне-зимнем гардеробе.

По словам стилиста, больше всего шапки подходят девушкам с четкими, прямыми и мелкими чертами лица, выразительными скулами. Объемная и мягкая форма головного убора создаст гармонию с "угловатым" лицом.

Слишком объмные фасоны

Шапка не должна плотно прилегать

Тонкая ткань - табу

Такие шапки уже не носят

Удачные примеры

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