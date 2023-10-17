В черно-белой гамме: десять идей маникюра на Хэллоуин, который вас покорит (фото)

Обязательно дополните праздничный наряд эффектным нейл-дизайном

Накануне Хэллоуина пора задуматься о деталях праздничного образа. Ваше появление в самую страшную ночь года будет неполноценным без креативного маникюра.

Если вы в поиске нейл-арта для хэллоуинской вечеринки, то обратите внимание на ногти в черно-белой гамме. Вечно модное сочетание украсит как длинную, так и короткую длину, пишет Byrdie.

Маникюр на Хэллоуин может иметь много цветовых комбинаций (например, черный и оранжевый), однако классическая черно-белая комбинация является одной из самых популярных. Контрастный микс цветов отлично впишется в ваш праздничный нейл-арт.

Черно-белые ногти идеально подходят для Хэллоуина, так как их можно вписать во множество праздничных образов. Вы можете выбрать классический маникюр в стиле призраков или сделать образ более минималистичным, выбрав френч с черно-белыми кончиками. Рисунки приведений, Инь и ян, паутины, звезд, костей — удачный выбор. Не менее эффектным будет мраморный маникюр, который совместит черный и белый лаки.

Идеи маникюра на Хэллоуин в черно-белых тонах

Паутина

Мраморный дизайн

Кости

Черно-белая гамма

Эффектный контраст

Призрак

Френч

Стильный нейл-арт

"Скелетный" дизайн

Звездная эстетика

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