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В черно-белой гамме: десять идей маникюра на Хэллоуин, который вас покорит (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Нейл-арт – важная часть образа на Хэллоуин Новость обновлена 17 октября 2023, 11:53
Нейл-арт – важная часть образа на Хэллоуин. Фото Pexels

Обязательно дополните праздничный наряд эффектным нейл-дизайном

Накануне Хэллоуина пора задуматься о деталях праздничного образа. Ваше появление в самую страшную ночь года будет неполноценным без креативного маникюра.

Если вы в поиске нейл-арта для хэллоуинской вечеринки, то обратите внимание на ногти в черно-белой гамме. Вечно модное сочетание украсит как длинную, так и короткую длину, пишет Byrdie.

Маникюр на Хэллоуин может иметь много цветовых комбинаций (например, черный и оранжевый), однако классическая черно-белая комбинация является одной из самых популярных. Контрастный микс цветов отлично впишется в ваш праздничный нейл-арт.

Черно-белые ногти идеально подходят для Хэллоуина, так как их можно вписать во множество праздничных образов. Вы можете выбрать классический маникюр в стиле призраков или сделать образ более минималистичным, выбрав френч с черно-белыми кончиками. Рисунки приведений, Инь и ян, паутины, звезд, костей — удачный выбор. Не менее эффектным будет мраморный маникюр, который совместит черный и белый лаки.

Идеи маникюра на Хэллоуин в черно-белых тонах

Маникюр на Хэллоуин
Паутина
Маникюр на Хэллоуин
Мраморный дизайн
Маникюр на Хэллоуин
Кости
Маникюр на Хэллоуин
Черно-белая гамма
Маникюр на Хэллоуин
Эффектный контраст
Маникюр на Хэллоуин
Призрак
Маникюр на Хэллоуин
Френч
Маникюр на Хэллоуин
Стильный нейл-арт
Маникюр на Хэллоуин
"Скелетный" дизайн
Маникюр на Хэллоуин
Звездная эстетика

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой популярной осенней эстетике в тенденциях нейл-арта. Тыквенные оттенки сделают ваш маникюр неповторимым.

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