Без них никак не обойтись: ключевые аксессуары, которые повысят градус стиля в осеннем образе (фото)

Пять главных трендов, актуальных в этом сезоне

Прохладное время года тоже позволяет привлекать к созданию стильного аутфита большое количество разнообразных аксессуаров. Они точно добавят "соли" вашему образу, собранному в модных трендах осени 2023, и будут выделять вас из толпы.

Модный стилист рассказала в своем блоге Instagram, какие элементы стиля обязательно нужно иметь в своем осенне-зимнем гардеробе. Пора наконец-то забыть о том, что очки подходят только для лета!

Какие аксессуары в моде 2023 — осенний сезон

Пять ключевых трендов:

Шапки, балаклавы, кепки, панамы, береты в плотных вариациях и интересных фактурах. Они не только согреют, но и помогут повысить градус завершенности ваших образов.

Головной убор завершит осенний образ

Объемные шарфы: до сих пор актуальными являются шарфы в стиле Acne Studios, но и обычные кашемировые или шерстяные шарфы в универсальном или акцентном цвете придают образу стилистическую окраску. Как добавляет стилист, особенно классно, когда цвет перекликается с другой единицей в образе.

Стильные шарфы - тренд сезона

Колготки: прозрачные, плотные качественные колготки (без блеска) от 20 ден в разных оттенках обязательно должны быть в шкафах. Яркие, с лого, более фактурные – все эти варианты придают образу индивидуальность и нужное настроение. Стилист подчеркивает, что это вовсе не моветон, потому что как иначе утепляться. "Все мифы о колготках отбрасываем", — говорит фэшн-эксперт.

Яркие фактурные колготы снова в моде

Носки: шерстяные объемные, кашемировые или тонкие хлопчатобумажные. Смело можем надевать на колготки (да-да, на колготки) и стильно утепляться.

Носки на колготы - это стильно

Очки: очки только во время лета – еще один миф. Солнце также агрессивно светит и в прохладные дни, поэтому защищаем свои глаза и тем самым также повышаем градус стиля в образе. Обратите внимание, что фэшн-блогеры не снимают очки весь год.

Солнцезащитные очки нужны не только летом

Ранее "Телеграф" опубликовал подборку трендовых луков и показал, как стильно сочетать вещи осенней капсулы из минимума предметов. Стилист сделал упор на модных силуэтах и разнообразных текстурах.