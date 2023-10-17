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Кокетливая теплая панамка вместо скучной шапки: топ-5 трендовых оттенков осени 2023

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Эти панамки дополнят ваш осенний гардероб кокетливыми нотками
Эти панамки дополнят ваш осенний гардероб кокетливыми нотками. Фото Freepik

Эти модные и теплые панамки покорили модниц по всему миру

Уже совсем скоро на улице похолодает так, что придется надевать головные уборы, чтобы не мерзнуть и защитить голову от ветра и осадков. В этом сезоне на пике популярности будут кокетливые пушистые панамки, которые уже успели покорить сердца модниц и знаменитостей.

На смену скромным и немного скучным шапкам бини пришли забавные разноцветные панамки, пишет the girl. Они не только стильно выглядят, но и отлично согревают в холодную погоду.

Какие модели и оттенки панамок сейчас в тренде?

Белая и пушистая

Это универсальный вариант панамы, который будет прекрасно сочетаться, как со спортивным стилем, так и с более классическим и женственным аутфитом. Смело носите белую пушистую панаму и с худи, и с классическим пальто или пуховиком.

белая панамка

Черная и плюшевая

Альтернативой базовой белой панаме может стать менее маркая черная. Эта модель головного убора не уступает по своей функциональности в сочетании. Черная панама отлично подойдет к спортивному костюму, бомберу, косухе и сдержанному пальто.

черная панама на зиму

Бежевая и пушистая

Если вы отдаете предпочтение пастельным оттенкам, бежевая пушистая панама — то что вам нужно. Такой головной убор прибавит образу легкости и романтичности.

пушистая панамка

Розовая из овчины

Это самая милая и нежная модель панамы, которая будет в тренде в этом сезоне. К такой милой розовой панамке можно надеть светлое пальто, бежевый тренч и пастельный наряд.

розовая панамка

Голубая и трикотажная

Если ни один из вышеперечисленных вариантов вам не по вкусу, тогда смело выбирайте трикотажную панамку нежного голубого оттенка. Она придаст вашему образу нотки бунтарства и загадочности.

трикотажная панама

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#Головной убор #Шапка #панамка