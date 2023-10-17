Как стильно носить кроссовки осенью: эти идеи сделают ваш образ незабываемым

Как и с чем лучше сочетать кроссовки этой осенью, чтобы быть в тренде

После легких летних кроссовок самое время переходить на более теплые и не менее модные осенние и зимние модели. Модницы уже задаются вопросом, с чем сочетать удобные и стильные кроссы в этом холодном сезоне.

Как советуют стилисты, жестких ограничений нет, а есть место фантазии и чувству вкуса, пишет tsn.ua. Осенние кроссовки подойдут и к классическому пальто, и к джинсовому комбинезону. Главное, чтобы вам было комфортно и тепло.

С чем носить кроссовки?

Кроссовки и элегантное классическое пальто

В трендах последних нескольких сезонов остается сочетание классических белых или черных кроссовок со строгими теплыми пальто классического кроя. Кроссы подойдут как в длинному пальто, так и к более коротким моделям.

Цветные кроссовки и жакет в клетку

Очень модными в этом сезоне являются клетчатые пиджаки и яркие аксессуары. К ним можно подобрать разноцветные кроссы, которые станут ярким акцентом образа. Не сдерживайте себя в цветах и оттенках.

Тотальный деним и кроссы

В моду снова возвращается тотальный деним. Смело наполняйте гардероб джинсовыми штанами, рубашками и куртками. К этому стилю отлично подойдут как белые, так и черные кроссовки. Рассмотрите варианты кроссовок на танкетке, они тоже сейчас в тренде.

Белая рубашка и кроссовки

Это сочетание уже стало классикой, и остается на пике трендов много сезонов подряд. Белая рубашка придаст образу женственности и свежести, а кроссы добавят легкости и уверенности в себе. К рубашке можно надевать также пальто, кожанку или бежевый тренч.

Джинсовый комбинезон и кроссовки

Стиль кэжуал не обходится без джинсового комбинезона, к к которому идеально подойдут и кроссовки на высокой подошве. Можно отступать от базовых черно-белых оттенков и выбрать что-то более яркое и харизматичное.

Ранее "Телеграф" рассказывал о модных головных уборах, которые подчеркнут осенний образ любой модницы. В этих аксессуарах вам будет тепло, а выглядеть они будут очень стильно.