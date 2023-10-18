Пять ключевых модных трендов на осень 2023, о которых вам точно стоит знать (фото)
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Лучшие образы из новых коллекций мировых дизайнеров
В последнее время, благодаря более осознанному подходу в выборе одежды, мода становится все более "вне времени". И правда, когда главные тренды осеннего сезона, о которых мы уже начали рассказывать ранее, также включают в себя белую рубашку и черное пальто — то выглядеть актуально и создавать гардероб на будущее, это одно и то же, по сути.
Чтобы выглядеть стильно этой осенью (и не только), модный портал Vogue советует придерживаться принципа Вествуда: "Покупай меньше, выбирай хорошо, пусть это будет долго". Например, вы можете закрепить шотландскую накидку золотой шпилькой а-ля Saint Laurent или украсить длинный шерстяной шарф, который уже висит в вашем шкафу, брошью в форме миниатюрного духового инструмента, как у Louis Vuitton. Кстати, вы можете связать его сами, если хотите.
Модные осенние тренды 2023
- Real talk
В самых удобных образах сезона — откровенный шик, который может показаться шаблонным, но только на первый взгляд. Возьмите серую толстовку и соедините ее с верблюжьим пальто и леггинсами или совместите широкие синие джинсы с полосатой рубашкой и тренчем.
- Великолепное черное пальто
Ключевая инвестиция в гардероб сезона, на первый взгляд, не ускорит пульс. И все-таки есть что-то в черном пальто строгого кроя, что снова выглядит совершенно правильным. Выбирайте с умом, и вы будете носить свое долгие годы.
- Классическая последовательность
Белые рубашки всегда были неотъемлемой частью гардероба, но в этом сезоне они переходят от дальней линии в центр внимания в капсуле классики. Выбирайте длинные и облегающие фасоны, похожие на платья, или в мальчишеском стиле в сочетании с шикарной мини-юбкой.
- Представительский люкс
В корпоративных коммуникациях ситуация нагревается. Комбинация рубашки и галстука, ставшая прорывом за последние пару сезонов, снова вернулась и стала основным элементом подиумов у Dior, Valentino и Alexander McQueen. Тем временем полоски соревнуются за звание сотрудника месяца у Saint Laurent и Louis Vuitton. И, конечно, ярко выраженные плечи.
- Накидки и шарфы
Не нужно бояться холода осенью: накидки и шарфы были наброшены на все, от моделей быстрого пошива The Row и Saint Laurent до вечерних платьев Giorgio Armani. У Louis Vuitton Николя Гескьер застегивал сверхдлинные вязаные шарфы домашнего прядения шпильками в форме миниатюрных духовых инструментов.
Ранее мы рассказывали, какие стильные луки для повседневного ношения на октябрьскую погоду можно составить из осенней капсулы, которая требует минимум вещей. Модный стилист сделал акцент на трендовых силуэтах и разнообразии текстур.