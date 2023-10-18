Пять ключевых модных трендов на осень 2023, о которых вам точно стоит знать (фото)

Лучшие образы из новых коллекций мировых дизайнеров

В последнее время, благодаря более осознанному подходу в выборе одежды, мода становится все более "вне времени". И правда, когда главные тренды осеннего сезона, о которых мы уже начали рассказывать ранее, также включают в себя белую рубашку и черное пальто — то выглядеть актуально и создавать гардероб на будущее, это одно и то же, по сути.

Чтобы выглядеть стильно этой осенью (и не только), модный портал Vogue советует придерживаться принципа Вествуда: "Покупай меньше, выбирай хорошо, пусть это будет долго". Например, вы можете закрепить шотландскую накидку золотой шпилькой а-ля Saint Laurent или украсить длинный шерстяной шарф, который уже висит в вашем шкафу, брошью в форме миниатюрного духового инструмента, как у Louis Vuitton. Кстати, вы можете связать его сами, если хотите.

Модные осенние тренды 2023

Real talk

В самых удобных образах сезона — откровенный шик, который может показаться шаблонным, но только на первый взгляд. Возьмите серую толстовку и соедините ее с верблюжьим пальто и леггинсами или совместите широкие синие джинсы с полосатой рубашкой и тренчем.

Кажущаяся простота в повседневном стиле. Фото: Vogue

Великолепное черное пальто

Ключевая инвестиция в гардероб сезона, на первый взгляд, не ускорит пульс. И все-таки есть что-то в черном пальто строгого кроя, что снова выглядит совершенно правильным. Выбирайте с умом, и вы будете носить свое долгие годы.

Черное пальто - вне времени. Фото: Vogue

Классическая последовательность

Белые рубашки всегда были неотъемлемой частью гардероба, но в этом сезоне они переходят от дальней линии в центр внимания в капсуле классики. Выбирайте длинные и облегающие фасоны, похожие на платья, или в мальчишеском стиле в сочетании с шикарной мини-юбкой.

Белая рубашка - ключ сезона. Фото: Vogue

Представительский люкс

В корпоративных коммуникациях ситуация нагревается. Комбинация рубашки и галстука, ставшая прорывом за последние пару сезонов, снова вернулась и стала основным элементом подиумов у Dior, Valentino и Alexander McQueen. Тем временем полоски соревнуются за звание сотрудника месяца у Saint Laurent и Louis Vuitton. И, конечно, ярко выраженные плечи.

Корпоративная мода - стильно, строго, смело. Фото: Vogue

Накидки и шарфы

Не нужно бояться холода осенью: накидки и шарфы были наброшены на все, от моделей быстрого пошива The Row и Saint Laurent до вечерних платьев Giorgio Armani. У Louis Vuitton Николя Гескьер застегивал сверхдлинные вязаные шарфы домашнего прядения шпильками в форме миниатюрных духовых инструментов.

Повяжите шарфы - длинные или широкие. Фото: Vogue

Ранее мы рассказывали, какие стильные луки для повседневного ношения на октябрьскую погоду можно составить из осенней капсулы, которая требует минимум вещей. Модный стилист сделал акцент на трендовых силуэтах и разнообразии текстур.