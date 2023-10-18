Черная кошка, призрак и самая жуть: 21 дизайн ногтей на Хэллоуин, который идеально впишется в образ (фото, видео)
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Настал час колдовства
Независимо от того, собираетесь ли вы на костюмированную вечеринку в тщательно спланированном наряде или украшаете свое жилое пространство каким-нибудь изысканным новым декором, Хэллоуин — прекрасное время, чтобы потренировать свои "творческие мускулы". Свежий маникюр в тематике Хэллоуина, несомненно, создаст вам соответствующее настроение.
Портал Elle предлагает более 20-ти зрелищных идей дизайна ногтей, которые стоит попробовать на Хэллоуин. Вы можете выглядеть мило и жутко, добавить пугающий поворот — например, блестящие капли крови или паутину на ногтях, — или просто выбрать кровавый нейл-арт. Это очень весело и в другое время года вы не сможете этого сделать!
Если вы хотите соответствовать теме самой страшной ночи в году, поэкспериментируйте с кроваво-красным или угольно-черным оттенком. Также стильно, но сдержанно смотрится дизайн с крошечным паучком на одном ногте, который будет отличаться от других по цвету.
Маникюр на Хэллоуин — жутко и зрелищно
Хотите чего-то особенного? Попробуйте максималистский дизайн, включающий в себя всевозможные атрибуты Хэллоуина: от черных кошек и праздничных тыкв до летающих призраков и застывшей "слизи". Более короткая длина ногтей и единая цветовая палитра сделают дизайн шикарным и взрослым.
Страшное "Буу"! Дайте своим французским кончикам "отдохнуть" в пользу этих милых маленьких привидений.
Если вы все еще не нашли свой вариант, посмотрите еще одну подборку стильных идей нейл-арта. Такой оранжевый маникюр на Хэллоуин может украшать ваши ногти не только в период праздника!