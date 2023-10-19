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Пять главных трендов осеннего сезона: эту обувь совершенно необходимо иметь в своем арсенале (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Модная обувь подчеркнет ваш осенний аутфит
Модная обувь подчеркнет ваш осенний аутфит. Фото Freepik

Ковбойки, ботинки, сапоги или лоферы — завершите свой образ стильно

Мода и стиль начинаются с обуви. Это не просто элемент гардероба — это практически ключевой акцент, который способен превратить самый обычный наряд в стильный аутфит, полностью соответствующее модным трендам осеннего сезона 2023.

Правильный выбор модной обуви дает возможность играть на контрастах, способен повысить уверенность в себе и сделать ваш стильный лук более интересным и насыщенным. В своем блоге jullztyle в Instagram стилист представила подборку актуальных трендов для осенне-зимнего арсенала.

Модная обувь осень/зима 2023

  • Лоферы или дерби на шнуровке. Придают характерную атмосферу образам. Максимально удобны и имеют широкий спектр вовлечения в разноформатные образы.
Лоферы и дерби на шнуровке
Лоферы остаются хитом сезона
  • Ковбойки: тренд, уже давно ставший базой. В замше или коже, универсальные черные или более акцентные – совершенно точно поднимут стилистический градус ваших образов.
Ковбойки
Модная обувь в ковбойском стиле не сдает своих позиций
  • Ботинки: челси на резинке или более грубый вариант на шнуровке в милитари стиле тоже очень функциональны на нашу погоду. В целом достаточно универсальная модель на года.
Ботинки челси
Универсальные ботинки вне времени
  • Жокейские сапоги. Из сезона в сезон шагают с нами рядом, придают изысканности образам и отлично сочетаются как с заправленными джинсами, так и с юбками и платьями.
Жокейские сапоги
Чтобы выглядеть стильно, играйте на контрастах
  • Сапоги на каблуке. Минималистичные и лаконичные модели подобных сапог стильно срабатывают как в дневных, так и в вечерних образах.
Сапоги на каблуке
Осенняя элегантность в каждой паре

Ранее мы рассказывали, какая модная обувь на осень 2023 сошла к нам с высоких подиумов. И да, некоторые из трендов остались с нами с прошлого сезона, а вот другие — совершенно точно вас удивят.

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#Мода #Обувь #Тренды