Пять главных трендов осеннего сезона: эту обувь совершенно необходимо иметь в своем арсенале (фото)

Ковбойки, ботинки, сапоги или лоферы — завершите свой образ стильно

Мода и стиль начинаются с обуви. Это не просто элемент гардероба — это практически ключевой акцент, который способен превратить самый обычный наряд в стильный аутфит, полностью соответствующее модным трендам осеннего сезона 2023.

Правильный выбор модной обуви дает возможность играть на контрастах, способен повысить уверенность в себе и сделать ваш стильный лук более интересным и насыщенным. В своем блоге jullztyle в Instagram стилист представила подборку актуальных трендов для осенне-зимнего арсенала.

Модная обувь осень/зима 2023

Лоферы или дерби на шнуровке. Придают характерную атмосферу образам. Максимально удобны и имеют широкий спектр вовлечения в разноформатные образы.

Лоферы остаются хитом сезона

Ковбойки: тренд, уже давно ставший базой. В замше или коже, универсальные черные или более акцентные – совершенно точно поднимут стилистический градус ваших образов.

Модная обувь в ковбойском стиле не сдает своих позиций

Ботинки: челси на резинке или более грубый вариант на шнуровке в милитари стиле тоже очень функциональны на нашу погоду. В целом достаточно универсальная модель на года.

Универсальные ботинки вне времени

Жокейские сапоги. Из сезона в сезон шагают с нами рядом, придают изысканности образам и отлично сочетаются как с заправленными джинсами, так и с юбками и платьями.

Чтобы выглядеть стильно, играйте на контрастах

Сапоги на каблуке. Минималистичные и лаконичные модели подобных сапог стильно срабатывают как в дневных, так и в вечерних образах.

Осенняя элегантность в каждой паре

Ранее мы рассказывали, какая модная обувь на осень 2023 сошла к нам с высоких подиумов. И да, некоторые из трендов остались с нами с прошлого сезона, а вот другие — совершенно точно вас удивят.