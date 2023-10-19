Стильные прически для девочек в школу: 4 креативных варианта (фото)

Сделайте хвосты намного интереснее

В период подросткового возраста наступает желание самовыражения. Это желание часто находит выражение через выбор стиля одежды и прически. Однако школа играет важную роль в жизни подростков, и, следовательно, прически должны соответствовать школьному дресс-коду и уровню внешнего образа.

"Телеграф" собрал четыре вида современных прически, которые актуальны осенью 2023 года. Среди них: необычный хвост, обруч из колосков, прическа для коротких волос и четыре косы в два хвоста.

4 косы в 2 хвоста

Для создания такой прически, требуется разделить волосы пополам и сделать высокие хвосты. Поделите волосы внутри хвостов на две части и сплетите одинаковые косы. Завяжите их концы вместе, чтобы в каждом хвосте было по две косы.

Обруч из колосков

Чтобы создать эту прическу, необходимо равномерно разделить волосы, выделить передние пряди и связать остальные волосы, чтобы они не мешали. С передних прядей завязать колосья наизнанку, затем связать их вместе на задней части головы. Остальные волосы распустить и, по желанию, можно накрутить на них локоны.

Необычный хвост

Необходимо разделить волосы на две секции: верхнюю и нижнюю. С помощью резинки для волос создать петельку в нижней части. Завязать верхнюю часть и втянуть ее в петельку в нижней части.

Прическа для коротких волос

Просто возьмите верхние пряди, разделите их на равные части и начните плести обычные косички. При желании, их можно завязать резинкой, когда пряди для подбора подойдут к концу.

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