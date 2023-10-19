"Ангельские" ногти и не только: 5 трендов маникюра для минималисток (фото)

Поклонницы стильного, но не вычурного дизайна придут в восторг

При выборе дизайна для повседневного маникюра, все чаще мы предпочитаем простые и минималистичные варианты. Они всегда выглядят уместно и прекрасно сочетаются с любым стилем.

В случае выбора самого базового дизайна существуют свои собственные модные тенденции. "Телеграф" предлагает вам познакомиться с пятью стильными вариантами, которые будут актуальными для поклонниц минимализма этой осенью.

"Ангельские" ногти

Минималистическое полупрозрачное покрытие с маленькими блестящими частицами. Понадобится специальный блестящий лак. Его отличает размер блестящих частиц: отдельные блестки в нем не должны быть заметны глазу, а только создавать нежное сияние.

Бархатный маникюр

Для создания такого маникюра используется специальный лак с мельчайшими металлическими частицами, которые, под воздействием магнита (который идет в комплекте с лаком), изменяют свое положение, создавая эффект бархатной ткани. Если вы предпочитаете более сдержанные дизайны, стоит выбрать нейтральные оттенки. В таких цветах "бархатное" покрытие также будет выглядеть эффектно.

No-Nicure

Тренд No-Nicure, то есть без какого-либо покрытия. Предлагается в идеале совсем отказаться от лака. Для того чтобы ногти выглядели ухоженно, важно идеально обработать кутикулу и придать ногтям правильную форму. Если вы не готовы полностью отказаться от покрытия, есть несколько других вариантов: это может быть полностью прозрачное или нежное нюдовое покрытие, которое можно носить с матовым финишем.

С точками

Главным элементом маникюра является маленькая точка, нанесенная контрастным лаком. В классической версии, такой маникюр выполняется на коротких ногтях, предварительно покрытых прозрачным базовым покрытием. Просто поставьте точку выбранного вами цвета у основания ногтя, расположив ее ровно посередине. Выбор цвета остается на ваше усмотрение: от черного до красного, от ярко-желтого до бледно-розового.

"Жидкий металл"

Можно использовать "металлические" элементы в маникюре разнообразными способами. В этом сезоне особенно популярен дизайн "жидкий металл", который достигается с помощью специального металлизированного лака, напоминающего расплавленное золото, серебро или другой металл — выбор зависит от вашего предпочтения. Это могут быть точки, аккуратные полосы или микрофренч, которые придадут вашему маникюру изысканный вид.

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