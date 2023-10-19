Какие пуховики уродуют вас: подсказки стилиста, чтобы выбрать стильную зимнюю куртку (фото)

При выборе верхней одежды учтите несколько нюансов

Разнообразие трендов на верхнюю одежду в этом сезоне позволяет найти не только удобный и теплый, а и стильный вариант. Даже пуховик не станет портить ваш образ в холодный сезон, если найти актуальный вариант.

Какие пуховики уже вышли из моды, а какие станут отличным решением этой зимой? Подробнее рассказывает блог стилиста purpur.stylist в Instagram.

Так, прежде всего обратите внимание на длину, она должна доходить минимум до середины бедра. Укороченные фасоны, по словам стилиста, не годятся для холодной погоды. Куртка, которая заканчивается в зоне колен, также испортит ваш образ.

Кроме того, стилист советует выбирать матовую, гладкую ткань. По ее словам, кожзам, голографика, "барашек" сейчас совершенно неактуальны.

Устаревшие пуховики

Мех на пуховике, что искусственный, что натуральный – еще одно табу. В ближайшие пять лет, уверяет стилист, подобный декор в моду возвращаться не будет. Мелкая строчка и куча швов – другие примеры неудачных пуховиков, к тому же, подобные элементы могут увеличить силуэт. А вот высокий воротник – и согреет, и не понизить градус стиля в аутфите.

Не забывайте уделять внимание фурнитуре, она должна быть качественной. Актуальный пуховик должен быть достаточно объемным, чтобы вместить теплый свитер или худи.

Стильные пуховики

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