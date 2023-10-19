Огромные сумки, галстуки и цветные колготки: трендовые аксессуары, чтобы освежить осенний образ (фото)

С трендовым клатчем или эффектными перчатками ваши аутфиты заиграют по-новому

В осенне-зимних образах важно продумать не только одежду, пару обуви, а и позаботиться об актуальных аксессуаров. К счастью, тренды в этом году приятно порадуют даже самую капризную модницу.

Какие сумки, украшения и другие аксессуары на пике тенденций? Об этом рассказывает стилист Анна Ляшенко в Instagram.

По словам стилиста, именно аксессуары и способы ношения вещей делают даже простые образы необычными и стильными. Не стоит следовать всем трендам сразу, но один удачный стилистический прием способен освежить ваш аутфит даже в самую холодную погоду.

Тренды на аксессуары в осенне-зимнем сезоне, советует стилист:

Сумки: размера хl и xxxl, красные, а также блестящие (серебристые, золотистые);

Большие клатчи и сумки в форме саквояжа;

Массивные цепи, бусы, серьги и браслеты, которые можно носить сверху одежды и на перчатки;

Перчатки – цветные, кожаные, высокие и обычные, как акцент в образе;

Галстуки;

Носки, гольфы, чулки и колготы (цветные, заметные в комплектах).

Кроме того, стоит обратить внимание на актуальные в этом сезоне стилистические приемы, а именно:

Юбки и платья с брюками; Колготы поверх одежды и обуви; Необычное ношение сумок — под рукой, как клатчи (даже если это иная модель); Две сумки вместе.

Тренды сезона осень-зима 2023-2024

Галстуки

Сумки побольше

Трендовые оттенки

Стильные образы

Украшения

Необычные стилистические приемы

Актуальные модели

Уютный тренд

Трендовые образы

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