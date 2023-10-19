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Огромные сумки, галстуки и цветные колготки: трендовые аксессуары, чтобы освежить осенний образ (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Без аксессуаров образ неполноценен Новость обновлена 19 октября 2023, 22:52
Без аксессуаров образ неполноценен. Фото Getty Images

С трендовым клатчем или эффектными перчатками ваши аутфиты заиграют по-новому

В осенне-зимних образах важно продумать не только одежду, пару обуви, а и позаботиться об актуальных аксессуаров. К счастью, тренды в этом году приятно порадуют даже самую капризную модницу.

Какие сумки, украшения и другие аксессуары на пике тенденций? Об этом рассказывает стилист Анна Ляшенко в Instagram.

По словам стилиста, именно аксессуары и способы ношения вещей делают даже простые образы необычными и стильными. Не стоит следовать всем трендам сразу, но один удачный стилистический прием способен освежить ваш аутфит даже в самую холодную погоду.

Тренды на аксессуары в осенне-зимнем сезоне, советует стилист:

  • Сумки: размера хl и xxxl, красные, а также блестящие (серебристые, золотистые);
  • Большие клатчи и сумки в форме саквояжа;
  • Массивные цепи, бусы, серьги и браслеты, которые можно носить сверху одежды и на перчатки;
  • Перчатки – цветные, кожаные, высокие и обычные, как акцент в образе;
  • Галстуки;
  • Носки, гольфы, чулки и колготы (цветные, заметные в комплектах).

Кроме того, стоит обратить внимание на актуальные в этом сезоне стилистические приемы, а именно:

  1. Юбки и платья с брюками;
  2. Колготы поверх одежды и обуви;
  3. Необычное ношение сумок — под рукой, как клатчи (даже если это иная модель);
  4. Две сумки вместе.

Тренды сезона осень-зима 2023-2024

Галстуки
Галстуки
Сумки
Сумки побольше
Сумки
Трендовые оттенки
Стильные образы на осень
Стильные образы
Стильные образы
Украшения
Стильные образы
Необычные стилистические приемы
Сумки
Актуальные модели
Стильные образы
Уютный тренд
Стильные образы
Трендовые образы

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать модный головной убор в этом сезоне. Кроме шапок стоит присмотреться к панамам и балаклавам.

Теги:
#Сумки #Стиль #Тренды