Огромные сумки, галстуки и цветные колготки: трендовые аксессуары, чтобы освежить осенний образ (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
С трендовым клатчем или эффектными перчатками ваши аутфиты заиграют по-новому
В осенне-зимних образах важно продумать не только одежду, пару обуви, а и позаботиться об актуальных аксессуаров. К счастью, тренды в этом году приятно порадуют даже самую капризную модницу.
Какие сумки, украшения и другие аксессуары на пике тенденций? Об этом рассказывает стилист Анна Ляшенко в Instagram.
По словам стилиста, именно аксессуары и способы ношения вещей делают даже простые образы необычными и стильными. Не стоит следовать всем трендам сразу, но один удачный стилистический прием способен освежить ваш аутфит даже в самую холодную погоду.
Тренды на аксессуары в осенне-зимнем сезоне, советует стилист:
- Сумки: размера хl и xxxl, красные, а также блестящие (серебристые, золотистые);
- Большие клатчи и сумки в форме саквояжа;
- Массивные цепи, бусы, серьги и браслеты, которые можно носить сверху одежды и на перчатки;
- Перчатки – цветные, кожаные, высокие и обычные, как акцент в образе;
- Галстуки;
- Носки, гольфы, чулки и колготы (цветные, заметные в комплектах).
Кроме того, стоит обратить внимание на актуальные в этом сезоне стилистические приемы, а именно:
- Юбки и платья с брюками;
- Колготы поверх одежды и обуви;
- Необычное ношение сумок — под рукой, как клатчи (даже если это иная модель);
- Две сумки вместе.
Тренды сезона осень-зима 2023-2024
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать модный головной убор в этом сезоне. Кроме шапок стоит присмотреться к панамам и балаклавам.