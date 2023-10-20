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Забудьте об узких джинсах: пять основных трендов денима, которые нужно купить прямо сейчас (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Джинсы остаются стильной классикой на годы
Джинсы остаются стильной классикой на годы. Фото Freepik

Деним — идеальный выбор как для выхода, так и для повседневного аутфита

Актуальный в сезоне осень-зима 2023 джинсовый стиль стремительно отходит от гладких силуэтов к более расслабленным и объемным моделям. Влияние стритстайла неоспоримо — и в результате мы видим тенденции, оказывающие влияние на модных дизайнеров, а не наоборот.

Портал ELLE UK отмечает, что наше представление о том, что выглядит круто, изменилось. О свежих тенденциях джинсовой моды рассказала Либби Пейдж, директор по маркетингу Net-A-Porter — международной площадки по продаже топовых фэшн-брендов.

Модные джинсы 2023 — пять ключевых трендов

  • Вечные джинсы

Классические прямые со средней талией — это действительно самые универсальные брюки. Выход из дома? Добавьте каблуки и прозрачный верх. Собираетесь на работу? Сочетайте с лоферами и непринужденной моделью на пуговицах.

Классические джинсы
Фото: Getty Images
  • Джинсы с низкой посадкой

Низкая посадка не обязательно означает обнажать живот. Добавьте элегантные аксессуары и яркие цвета или беспроигрышный черный.

Джинсы с низкой посадкой
Фото: Getty Images
  • Широкие джинсы

Один из самых популярных фасонов остается в тренде и очень универсален по стилю. Сочетайте их с обувью на платформе, чтобы поднять настроение и нарядиться для особых случаев — в этом году гранж снова в моде.

Но если "доктор Мартенс" вам не по душе, попробуйте изменить сценарий и одеть балетки. Вы можете быть приятно удивлены!

Широкие джинсы
Фото: Getty Images
  • Джинсы-карго

Этот стиль, представленный во время месяца моды нового сезона почти четвертью всех дизайнеров, отражает идею практичности – вы инвестируете в долговечные, прочные, но в то же время классные модели, которые послужат вам как на работе, так и на выходных. Они пригодятся, если вы хотите одеться практично и чувствовать себя комфортно. Это также отличный вариант, если вы хотите поэкспериментировать с разными цветами.

Джинсы карго
Фото: Getty Images
  • Джинсовая юбка макси

Основная тенденция сезона. 90-е годы, будь то гранж или минимализм, прочно возвращаются в моду. Любимая вещь на каждый день — длинная джинсовая юбка, которая станет важным элементом вашего гардероба.

Джинсовая юбка макси
Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи и какой цвет сочетается с джинсами лучше всего. Нейтральное полотно денима лучше всего подходит для стилизации идеального образа!

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#Мода #Джинсы #Тренды #Деним