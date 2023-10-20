Французская иллюзия и бархатный блеск: топ-7 идей нейл-арта, модных этой осенью (фото, видео)

Невероятно красивые и стильные идеи нейл-арта

Свежие тенденции и цвета модного маникюра, в том числе и минималистский дизайн ногтей, не оставят равнодушной ни одну женщину, которая хочет выглядеть стильно. Этот выбор всегда важен, ведь ногти могут органично дополнить ваш образ или же наоборот, сделать в нем яркий акцент.

Портал whowhatwear предлагает подборку единственных трендов 2023 года, которые вам нужно знать. Вы просто обязаны иметь эти идеи на своем радаре, подчеркивают стилисты.

Тренды ногтей на осень 2023 года

French Illusion

Это нейл-тренд с оптической иллюзией захватил воображение по всему миру. Эффект омбре создает невероятный трехмерный вид.

Иллюзия света и тени на ногтях в осенней палитре. Фото: instagram.com/nailartbyqueenie

Комбинация двойного френч омбре. Источник: instagram.com/nailartbyqueenie

Лавандовый френч с абстрактным расположением. Фото: instagram.com/nailartbyqueenie

Бархатные ногти

Этот нейл-эффект стремительно набирает обороты благодаря разнообразным методам нанесения и дизайна. Мерцающие лаки реагируют на влияние магнитного поля и создают двойной эффект, напоминающий дорогой бархат.

Французский бархатный маникюр. Фото: instagram.com/nailartbyqueenie

Шоколадная абстракция

Расплавленный металлик

Радужное серебристое покрытие придает ногтям ощущение необычности, какой-то виртуальной реальности. Мы продолжаем наблюдать, как властвуют хромовые порошки и расплавленные полироли.

Создано с использованием хромированной пудры, которая втирается в ноготь. Фото: nstagram.com/nailartbyqueenie

Оптимистичные оттенки

Смелые, бодрящие цвета, такие как бирюза, фуксия, ярко-синий и сочный красный, продемонстрируют оптимизм и желание радости. Независимо от того, будь то минималистичный французский кончик или противоречивые яркие тона, мы получаем дофамин от этих ярких оттенков ногтей.

Оранжевый френч наоборот. Фото: instagram.com/nailartbyqueenie

Мятно-зеленый в тренде этого сезона. Фото: instagram.com/harrietwestmoreland

Эти цвета поднимают настроение. Фото: instagram.com/themaniclub

Ногти Mood Ring

Элегантно и стильно. Фото: instagram.com/nailartbyqueenie

Молочные ногти

Этот тренд касается как текстуры, так и цвета. Также вы можете подумать о смешанном розово-белом французском маникюре с прозрачным блестящим покрытием. Выбирайте между холодными или теплыми оттенками, которые лучше соответствуют вашему тону кожи.

Молочный оттенок в тренде. Фото: instagram.com/bambinailss

Ранее мы рассказывали, что коричневый маникюр в этом сезоне стал одним из главных трендов. Смотрите идеи дизайнеров для модных ногтей в коричневых оттенках.