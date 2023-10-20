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Французская иллюзия и бархатный блеск: топ-7 идей нейл-арта, модных этой осенью (фото, видео)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Автор
Модный маникюр подчеркнет индивидуальность Новость обновлена 20 октября 2023, 14:23
Модный маникюр подчеркнет индивидуальность. Фото Freepik

Невероятно красивые и стильные идеи нейл-арта

Свежие тенденции и цвета модного маникюра, в том числе и минималистский дизайн ногтей, не оставят равнодушной ни одну женщину, которая хочет выглядеть стильно. Этот выбор всегда важен, ведь ногти могут органично дополнить ваш образ или же наоборот, сделать в нем яркий акцент.

Портал whowhatwear предлагает подборку единственных трендов 2023 года, которые вам нужно знать. Вы просто обязаны иметь эти идеи на своем радаре, подчеркивают стилисты.

Тренды ногтей на осень 2023 года

  • French Illusion

Это нейл-тренд с оптической иллюзией захватил воображение по всему миру. Эффект омбре создает невероятный трехмерный вид.

Французкий маникюр
Иллюзия света и тени на ногтях в осенней палитре. Фото: instagram.com/nailartbyqueenie
Комбинация двойного френч омбре. Источник: instagram.com/nailartbyqueenie
Абстрактный френч лаванда
Лавандовый френч с абстрактным расположением. Фото: instagram.com/nailartbyqueenie
  • Бархатные ногти

Этот нейл-эффект стремительно набирает обороты благодаря разнообразным методам нанесения и дизайна. Мерцающие лаки реагируют на влияние магнитного поля и создают двойной эффект, напоминающий дорогой бархат.

Бархатный маникюр
Скриншот: instagram.com/nailartbyqueenie
Бархатный маникюр
Скриншот: instagram.com/nailartbyqueenie
Бархатный маникюр
Скотншот: instagram.com/nailartbyqueenie
Французский маникюр в стиле бархата
Французский бархатный маникюр. Фото: instagram.com/nailartbyqueenie
  • Шоколадная абстракция
Коричневый маникюр с черным
Фото: instagram.com/browngirlhands
  • Расплавленный металлик

Радужное серебристое покрытие придает ногтям ощущение необычности, какой-то виртуальной реальности. Мы продолжаем наблюдать, как властвуют хромовые порошки и расплавленные полироли.

Хромированная пудра в маникюре
Создано с использованием хромированной пудры, которая втирается в ноготь. Фото: nstagram.com/nailartbyqueenie
  • Оптимистичные оттенки

Смелые, бодрящие цвета, такие как бирюза, фуксия, ярко-синий и сочный красный, продемонстрируют оптимизм и желание радости. Независимо от того, будь то минималистичный французский кончик или противоречивые яркие тона, мы получаем дофамин от этих ярких оттенков ногтей.

Френч с оранжевым
Оранжевый френч наоборот. Фото: instagram.com/nailartbyqueenie
Зеленый френч
Мятно-зеленый в тренде этого сезона. Фото: instagram.com/harrietwestmoreland
Яркий маникюр
Эти цвета поднимают настроение. Фото: instagram.com/themaniclub
  • Ногти Mood Ring
маникют кольцо настроения
Элегантно и стильно. Фото: instagram.com/nailartbyqueenie
  • Молочные ногти

Этот тренд касается как текстуры, так и цвета. Также вы можете подумать о смешанном розово-белом французском маникюре с прозрачным блестящим покрытием. Выбирайте между холодными или теплыми оттенками, которые лучше соответствуют вашему тону кожи.

Молочный маникюр
Молочный оттенок в тренде. Фото: instagram.com/bambinailss

Ранее мы рассказывали, что коричневый маникюр в этом сезоне стал одним из главных трендов. Смотрите идеи дизайнеров для модных ногтей в коричневых оттенках.

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#Мода #Маникюр