Французская иллюзия и бархатный блеск: топ-7 идей нейл-арта, модных этой осенью (фото, видео)
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Невероятно красивые и стильные идеи нейл-арта
Свежие тенденции и цвета модного маникюра, в том числе и минималистский дизайн ногтей, не оставят равнодушной ни одну женщину, которая хочет выглядеть стильно. Этот выбор всегда важен, ведь ногти могут органично дополнить ваш образ или же наоборот, сделать в нем яркий акцент.
Портал whowhatwear предлагает подборку единственных трендов 2023 года, которые вам нужно знать. Вы просто обязаны иметь эти идеи на своем радаре, подчеркивают стилисты.
Тренды ногтей на осень 2023 года
- French Illusion
Это нейл-тренд с оптической иллюзией захватил воображение по всему миру. Эффект омбре создает невероятный трехмерный вид.
- Бархатные ногти
Этот нейл-эффект стремительно набирает обороты благодаря разнообразным методам нанесения и дизайна. Мерцающие лаки реагируют на влияние магнитного поля и создают двойной эффект, напоминающий дорогой бархат.
- Шоколадная абстракция
- Расплавленный металлик
Радужное серебристое покрытие придает ногтям ощущение необычности, какой-то виртуальной реальности. Мы продолжаем наблюдать, как властвуют хромовые порошки и расплавленные полироли.
- Оптимистичные оттенки
Смелые, бодрящие цвета, такие как бирюза, фуксия, ярко-синий и сочный красный, продемонстрируют оптимизм и желание радости. Независимо от того, будь то минималистичный французский кончик или противоречивые яркие тона, мы получаем дофамин от этих ярких оттенков ногтей.
- Ногти Mood Ring
- Молочные ногти
Этот тренд касается как текстуры, так и цвета. Также вы можете подумать о смешанном розово-белом французском маникюре с прозрачным блестящим покрытием. Выбирайте между холодными или теплыми оттенками, которые лучше соответствуют вашему тону кожи.
Ранее мы рассказывали, что коричневый маникюр в этом сезоне стал одним из главных трендов. Смотрите идеи дизайнеров для модных ногтей в коричневых оттенках.