Шоколадное ассорти: этот маникюр в коричневых тонах стал самым трендовым осенью 2023 (фото)

Этот маникюр — главный тренд сезона

В каждом сезоне свои тренды на маникюр и оттенки этого незаменимого элемента женственности и стиля. Осень 2023 ознаменовалась шоколадными и кофейными цветами, такой маникюр все чаще выбирают модницы по всему миру. Ранее мы рассказывали о лучших идеях маникюра с блестками на осень, а сегодня разберемся с шоколадным ассорти.

Как оказалось, в тренде вся палитра шоколадных оттенков — такое себе шоколадное ассорти на ногтях, пишет apostrophe.ua. Здесь и светлые бежевые оттенки, и кофе с молоком, и глубокий насыщенный шоколадный.

Френч с шоколадным ассорти

В привычный классический френч можно вплести элементы шоколадного тренда. Просто нанесите на кончики ногтей не белую полоску, а разные оттенки коричневого. Такой маникюр будет выглядит очень элегантно.

Линии, горошек, шашечка

В шоколадный маникюр можно добавить нотки игривости, сделав геометрические или абстрактные рисунки. Среди коричневой палитры много оттенков, так что есть место для фантазии.

Шоколад с блестками

К шоколадным цветам в маникюре прекрасно подойдет глиттер — золотистые и серебристые оттенк будут смотреться очень изысканно и дополнят любой образ.

Расширяем палитру

К шоколадным оттенкам и дизайнам в маникюре можно добавить и другие "теплые" цвета. Смело сочетайте коричневый с красным, оранжевым, карамельным, желтым и даже пастельным розовым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что коричневый маникюр стал главным трендом осени. Смотрите и выбирайте себе — идеи дизайнов с фото.