Куртка лайнер, угги и не только: как стилизовать пять надоевших вещей в модные луки (фото)
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Кроссовки и косухи никто не сбрасывал со счетов
Когда ваш образ составлен в модных трендах, они служат мощным инструментом для выражения вашей индивидуальности и повышения уверенности в себе в любой ситуации. А что делать, если вещи остаются в трендах, но они уже немного вам надоели?
Ответ на этот вопрос дает в своем блоге стилист Матвей Криклий. Он отмечает, что довольно трудно оценить, какие именно тренды надоели. Для кого-то именно эти вещи были и будут личной базой, а кто-то, наоборот, и не рассматривал их никогда. Тем не менее эти вещи можно стилизовать оригинально и отлично от большинства!
Стильные образы на осень 2023 — пять вариантов
- Потертая косуха⠀
Типовые паттерны сочетания:
- с облегающим низом (леггинсы, скини);
- с классическими брюками;
- с прямыми/wide leg джинсами;
- вещи в нейтральной цветовой гамме;
- ботинки на шнуровке или челси.
Для стилизации стилист советует добавить цвета и сыграть с фактурами разной степени текстурированности. Также будет актуальным сбалансировать грубость косухи легкой элегантностью и романтизмом (юбка, украшения).
- Стеганый лайнер
Типичные паттерны:
- нейтральная цветовая гамма;
- стиль casual или sport casual;
- со спортивным костюмом.
Дополнить образ можно элегантными элементами. Также добавить структурированные аксессуары и сыграть с фактурами и цветами образа.
- Сумка пинко (Pinko)
Типичные паттерны сочетания:
- привычные кэжуальные образы (синие джинсы, черный пуховик, ботинки);
- наоборот, слишком много гламура.
Стилист советует миксовать полярные между собой стили. Также будет актуальным добавить цвета и акцентные принты, которые поддержат активность сумки.
- Кроссовки Adidas Samba
Типичные паттерны:
- широкие джинсы;
- классические штаны-палаццо;
- прямые юбки меди и макси;
- много супер-базовых образов.
Чтобы стилизовать этот бренд, стилист предлагает добавить нетипичный верх и низ (например, комбинезон). Также можно дополнить образ интересными по форме или фактуре аксессуарами.
- Угги на платформе
Типичные паттерны:
- в спортивной эстетике;
- с узким низом типа леггинсов или скини-джинсов;
- со свитшотами и джемперами;
- с пуховиками.
Для того чтобы освежить образ, можно использовать длинную юбку в качестве низа. Также сыграет более оригинальный вариант верхней одежды — например, жилетка, дубленка или тренч. Добавят акцент в образ стильные структурированные аксессуары.
Ранее мы рассказывали, как стильно носить кроссовки осенью. Эти идеи сделают ваш образ незабываемым.