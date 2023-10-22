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Куртка лайнер, угги и не только: как стилизовать пять надоевших вещей в модные луки (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Модная одежда может прятаться в вашем шкафу
Модная одежда может прятаться в вашем шкафу. Фото Freepik

Кроссовки и косухи никто не сбрасывал со счетов

Когда ваш образ составлен в модных трендах, они служат мощным инструментом для выражения вашей индивидуальности и повышения уверенности в себе в любой ситуации. А что делать, если вещи остаются в трендах, но они уже немного вам надоели?

Ответ на этот вопрос дает в своем блоге стилист Матвей Криклий. Он отмечает, что довольно трудно оценить, какие именно тренды надоели. Для кого-то именно эти вещи были и будут личной базой, а кто-то, наоборот, и не рассматривал их никогда. Тем не менее эти вещи можно стилизовать оригинально и отлично от большинства!

Стильные образы на осень 2023 — пять вариантов

  • Потертая косуха⠀

Типовые паттерны сочетания:

  • с облегающим низом (леггинсы, скини);
  • с классическими брюками;
  • с прямыми/wide leg джинсами;
  • вещи в нейтральной цветовой гамме;
  • ботинки на шнуровке или челси.

Для стилизации стилист советует добавить цвета и сыграть с фактурами разной степени текстурированности. Также будет актуальным сбалансировать грубость косухи легкой элегантностью и романтизмом (юбка, украшения).

стильный лук осень 2023
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Стеганый лайнер

Типичные паттерны:

  • нейтральная цветовая гамма;
  • стиль casual или sport casual;
  • со спортивным костюмом.

Дополнить образ можно элегантными элементами. Также добавить структурированные аксессуары и сыграть с фактурами и цветами образа.

модный лук осень 2023
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Сумка пинко (Pinko)

Типичные паттерны сочетания:

  • привычные кэжуальные образы (синие джинсы, черный пуховик, ботинки);
  • наоборот, слишком много гламура.

Стилист советует миксовать полярные между собой стили. Также будет актуальным добавить цвета и акцентные принты, которые поддержат активность сумки.

стильный лук осень 2023
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Кроссовки Adidas Samba

Типичные паттерны:

  • широкие джинсы;
  • классические штаны-палаццо;
  • прямые юбки меди и макси;
  • много супер-базовых образов.

Чтобы стилизовать этот бренд, стилист предлагает добавить нетипичный верх и низ (например, комбинезон). Также можно дополнить образ интересными по форме или фактуре аксессуарами.

модный лук осень 2023
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Угги на платформе

Типичные паттерны:

  • в спортивной эстетике;
  • с узким низом типа леггинсов или скини-джинсов;
  • со свитшотами и джемперами;
  • с пуховиками.

Для того чтобы освежить образ, можно использовать длинную юбку в качестве низа. Также сыграет более оригинальный вариант верхней одежды — например, жилетка, дубленка или тренч. Добавят акцент в образ стильные структурированные аксессуары.

стильный лук осень 2023
Фото: instagram.com/matveyykl

Ранее мы рассказывали, как стильно носить кроссовки осенью. Эти идеи сделают ваш образ незабываемым.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды